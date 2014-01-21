ایام الله دهه فجر 304 پروژه کشاورزی در کرمانشاه به بهره برداری می رسد

علی اشرف منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 304 پروژه ای که برای ایام الله دهه فجر آماده افتتاح و بهره برداری شده است می تواند زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم یک هزار و 390 را در سطح استان فراهم کند.

وی افزود: از مجموع پروژه های افتتاحی،50 پروژه با اعتبارات دولتی به بهره برداری خواهد رسید که اعتبار درنظر گرفته شده برای آن ها، بالغ بر سه میلیارد و 610 میلیون تومان است.

منصوری خاطرنشان کرد: باقی مانده پروژه های افتتاحی نیز پروژه های تسهیلاتی هستند که تعداد آن ها به 254 پروژه می رسد و 30 میلیارد و 734 میلیون تومان نیز برای بهره برداری از آن ها صرف شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه یادآور شد: این پروژه ها در بخش های صنایع تکمیلی، دام (واحد مرغداری،پرواربندی)، گاورداری شیری، باغبانی، اجرا و تجهیز سیستم های آبیاری تحت فشار، اجرای پروژه های آبخیزداری، حوزه پرورش ماهی و ... است.

منصوری همچنین به برخی از مهمترین پروژه های افتتاحی بخش کشاورزی کرمانشاه در ایام الله دهه فجر اشاره و گفت: افتتاح 14 واحد مرغداری 20 و 30 هزار قطعه ای یکی از این پروژه ها خواهد بود که 300 هزار قطعه در دوره را به ظرفیت مرغداری استان اضافه می کند.

وی ادامه داد: همچنین در ایام الله دهه فجر 10 واحد پروار بندی گوساله با ظرفیت 15 تا 200 راس نیز به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس جهاد کشاورزی کرمانشاه در ادامه احداث واحدهای پرورش قارچ و بوقلمون را از دیگر پروژه های اففتاحی بخش کشاورزی کرمانشاه عنوان و خاطرنشان کرد: در دهه فجر امسال 127 پروژه آبیاری تحت فشار نیز که هرکدام آن ها بین سه تا 34 هکتار را آبیاری خواهند کرد به بهره برداری می رسد.

منصوری خاطرنشان کرد: در این ایام مبارک شاهد بهره برداری از هفت واحد پرورش ماهی از نوع کپور و غزل آالا نیز خواهیم بود که پنج واحد آن در بخش ماهیان سردآبی و دو واحد نیز در بخش ماهیان گرمابی است.

وی در پایان افتتاح مجموع پروژه های آماده بهره برداری را در افزایش راندمان بخش کشاورزی و توسعه و پیشرفت آن بسیار مناسب ارزیابی کرد و گفت: این پروژه ها می توانند زمینه توسعه و تقویت بیش از پیش این بخش را فراهم آورند.