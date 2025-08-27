به گزارش خبرنگار مهر، سعید نقشبندی عصر چهارشنبه و در چهارمین روز از هفته دولت در افتتاحیه این مرغداری گفت: این واحد در روستای قلعه روتله شهرستان دیواندره واقع شده است.

وی افزود: این واحد مرغداری توسط بخش خصوصی اجرا شده و با ظرفیت تولید سالیانه ۲ هزار و ۷۰۰ تن تخم‌مرغ، زمینه اشتغال مستقیم ۲۰ نفر را فراهم می‌کند.

رئیس جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: سرمایه‌گذاری این طرح ۶۰ میلیارد تومان بود و ۳۸.۵ میلیارد تومان از طریق تسهیلات بانکی و ۲۱.۵ میلیارد تومان از آورده شخصی تأمین شد.

نقشبندی تصریح کرد: بهره‌برداری از این واحد تولیدی نقش مهمی در توسعه اشتغال و تقویت امنیت غذایی منطقه ایفا می‌کند.

وی گفت: مجموع پروژه‌های بخش کشاورزی کردستان در هفته دولت ۹۶ پروژه است.

گفتنی است؛ این واحد با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.