انتقاد رسایی از مانع تراشی عده ای برای بررسی سوال از قراردادهای ژنو و کرسنت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمید رسائی نماینده مردم تهران در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در بیان تذکری اظهار داشت: روز 30 دی را به ملت عزیز ایران تسلیت عرض می کنم. روزی که دسترنج و حاصل دانشمندان هسته ای مان از بین می رود و ما علی رغم اینکه نمایندگان مردم هستیم فعلا ماموریم که سکوت کنیم تا برویم جلوتر و ببینیم چه می شود.

وی در ادامه افزود: در روزهای اخیر برخی همکاران دولتی موضع گیری کرده و در خصوص سوال نمایندگان مباحثی را مطرح کرده اند و حتی رئیس جمهور محترم نیز بعد از رأی نیاوردن وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که من از کارت زرد نگران نیستم و سمفونی تهران را راه می اندازیم حتی اگر کارت زرد دیگری بگیریم.

رسائی با بیان اینکه مجلس با سمفونی مشکلی ندارد و اگر احکام و قوانین اجرا شود، دلیلی وجود ندارد که مجلس بخواهد کارت زرد بدهد، گفت: فکر می کنم اطلاعات غلطی به آقای رئیس جمهور دادند؛ چراکه ایشان در دیدار با مجمع نمایندگان گیلان گفته است آنقدر حجم سوال نمایندگان زیاد است که ما وقت نمی کنیم به کارهایمان برسیم.

نماینده مردم تهران با اشاره به آمار سوال های نمایندگان از دولت های هفتم تا دولت یازدهم در پنج ماهه نخست هر دولت اظهار داشت: طبق آمار رسمی که از هیات رئیسه و معاونت نظارت دریافت کرده‌ام، در پنج ماهه اول دولت هفتم یعنی دولت آقای خاتمی 52 سوال از وزرا مطرح شد. در پنج ماهه اول دولت هشتم نیز این مقدار تقریبا دو برابر شد و نمایندگان 114 سوال از وزرا مطرح کردند، اما این آمار در پنج ماهه دولت احمدی نژاد یعنی دولت نهم 205 سوال بود، در حالیکه در پنج ماهه دولت دهم تعداد سوالات به 346 سوال رسید که تقریبا یک و نیم برابر دولت نهم است.

وی در ادامه گفت: در پنج ماه اول دولت یازدهم تعداد سوال نمایندگان از وزرا 383 سوال است. یعنی در هر دولت تعداد سوال ها بیشتر شده به این خاطر که بعد نظارتی مجلس تقویت شده است.

رسائی با بیان اینکه تعداد سوالات نمایندگان در آغاز هر دولت نسبت به دولت قبلی دو برابر شده است، گفت: اما در دولت یازدهم این آمار تغییر چندانی نکرده است. هیات رئیسه تمهید جدیدی اندیشیده تا پیش از مطرح شدن سوال در صحن و کمیسیون موضوع بین نمایندگان و وزرا در جلسه مشترک حل و فصل شود، این جلسات در دوره های قبل هم بود، اما در دوره جدید منظم تر شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: ما در دولت قبل میانگین هفته ای یک سوال از وزرا در صحن علنی داشتیم، اما در دولت فعلی هیات رئیسه تلاش می کند تا این سوالات به صحن کشیده نشود.

وی با بیان اینکه این نامهربانی‌های دولت دلیلش چیست؟، گفت: از 383 سوال، 245 سوال مربوط به 12 نفر از همکاران است که حقشان است و نمی خواهم بگویم اشتباه و یا زیاده روی شده است یا اینکه یک نفر از نمایندگان 40 سوال مطرح کرده که البته اختیار او است و مشکلات منطقه اش را مطرح کرده است.

رسائی افزود: هیچ گرایش سیاسی بر این 12 نفر حاکم نیست، اما برخی ها تلاش می کنند که بگویند یک گرایش سیاسی در مجلس می خواهد مانع کار دولت شود، در حالیکه اصلا اینطور نیست و اکثر سوال‌کنندگان، نمایندگان شهرهای مختلف هستند که گرایش سیاسی ندارند و حتی برخی نیز همراه دولت هستند. البته این مورد اشکالی ندارد من هم به آنها نمی گویم وکیل‌الدوله؛ چراکه این لفظ کلا غلط است.

نماینده مردم تهران در ادامه تذکر خود گفت: یکی از سایت ها که زیر نظر یکی از مسئولان وزارت ارشاد است ادعا کرده که هر سوال در مجلس یک میلیارد و 50 میلیون تومان هزینه دارد که این یک دروغ بزرگ است چون اگر اینطور باشد فقط در دولت دهم باید معادل 3 هزار و 736 میلیارد و 950 میلیون تومان سوال نمایندگان برای دولت وقت هزینه ایجاد کرده باشد که چنین چیزی غیرممکن است.

رسائی خاطر نشان کرد: فضایی در حال ایجاد شدن است که دیگر کسی انتقاد نکند، در حالیکه دو سوال مهم در خصوص قرارداد ژنو و کرسنت در پیش است، چرا برخی می خواهند فضایی ایجاد کنند که این سوالات مطرح نشود و یا اگر مطرح شد، مجلس تحت تاثیر این توپخانه قرار بگیرد این درست نیست و نباید یک هولوکاست ایجاد شود تا کسی نتواند در مورد موضوعات مختلف سوال کند یا انتقاد نداشته باشد.