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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۳۳

خاور در گفتگو با مهر:

مشکل راه دسترسی به مسکن مهر شرف آباد در اسلام آباد غرب بر طرف شد

مشکل راه دسترسی به مسکن مهر شرف آباد در اسلام آباد غرب بر طرف شد

اسلام‌آبادغرب ـ خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان اسلام آباد غرب با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اصلی مسکن مهر شرف آباد راه دسترسی آن بود گفت: با پیگیری های صورت گرفته این مشکلات رفع و کار مطالعاتی و نقشه برداری راه دسترسی مسکن مهر شرف آباد انجام شده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان اسلام آباد غرب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کار مطالعاتی و نقشه برداری راه دسترسی مسکن مهر شرف آباد انجام شده است.

چشمه خاور اظهار داشت: بر اساس قانون تملک اراضی، استعلام های مورد نیاز از  شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی استان صورت گرفته که باید صاحبان املاک مسیر در نظر گرفته شده به اداره راه و شهر سازی شهرستان مراجعه تا نسبت به تملک زمین ها اقدام شود.

وی گفت: بر اساس قانون در دو مرحله در خصوص فراخوان مالکین زمین های منطقه آگهی در روزنامه به چاپ رسیده و حتی یک بار هم تیغه زنی مسیر انجام شده اما متاسفانه تاکنون کسی به اداره راه و شهرسازی مراجعه نکرده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی اسلام آباد غرب ادامه داد: در حال حاضر منتظر هستیم که مهلت قانونی مراجعه مالکین به اتمام برسد تا بر اساس قانون نحوه تملک نسبت به خریداری زمین های منطقه اقدام و برابر ارزش زمین ها پول به حساب اداره ثبت اسناد واریز شود.

وی خاطر نشان کرد: مسیر در نظر گرفته شده برای راه دسترسی مسکن مهر شرف آباد روبروی پادگان الله اکبر است. 

چشمه خاور در پایان از مالکین خواست تا هر چه سریعتر به اداره راه و شهرسازی مراجعه کرده تا  بر اساس قانون تملک، قیمت زمین ها را دریافت کرده تا نسبت به واگذاری پروژه به پیمانکار اقدام شود.


 

کد مطلب 2218486

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