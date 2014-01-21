برخورد با نانوایی های متخلف/ 350 نانوایی در رفسنجان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی بهجت ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از نانوایی های سطح شهر رفسنجان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیش از 90 درصد از نانواییهای رفسنجان بهداشت و کیفیت مطلوب پخت نان را رعایت می کنند.

وی گفت: در شهرستان رفسنجان بیش از 350 نانوایی وجود دارد و در این بازدید خوشبختانه کمترین نواقص در نانواییهای مورد بازدید مشاهده شد.

این مسئول با تأکید بر لزوم برخورد با نانوایی هایی که از جوش شیرین استفاده می کنند، بیان داشت: استفاده از جوش شیرین در پخت نان کاری غلط و نادرست است و در هر نانوایی که مشاهده شود برخورد خواهد شد.

محمدی بهجت ادامه داد: نانوایی ها برای سرعت در زمان پخت از جوش شیرین در خمیر نان استفاده می کنند در حالی که این ماده برای سلامتی مصرف کنندگان زیانبار است.

سرپرست فرمانداری رفسنجان تصریح کرد: چنانچه در نانوایی ها وزن خمیر هر قرص نان کاهش یابد یا مسائل بهداشتی به ویژه پوشش لباس و مکان تمیز نباشد برخورد و از سهمیه آرد نیز کم می شود.

