به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اعتماد اعجازی عصر سهشنبه در بازدید از نانواییهای شهر اردبیل با اشاره به اینکه ساعات پخت نان در اردبیل افزایش یافته است، اظهار کرد: همزمان با آغاز تعطیلات تابستانی و ورود مسافران به ویژه در ایام عید قربان، ۳۵ نانوایی در اردبیل به صورت شبانهروزی فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه تا زمان ساماندهی عرضه نان و بازگشت آرامش به جامعه، این نظارتها ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: بیش از ۱۳۰ فرمانده پایگاه در فرآیند نظارت بر نانواییها با فرمانداری اردبیل همکاری میکنند و با متخلفان با جدیت برخورد میشود.
فرماندار اردبیل سهلانگاری و مسامحه در عرضه قوت غالب مردم و همشهریان را غیرقابل قبول دانست و گفت: در این راستا هیچ کوتاهی از هیچ فرد و نهادی پذیرفته نیست و اعمال حداکثر نرخ تعزیری و جرایم در تخلفات انجام میشود.
اعتماد اعجازی کسر سهمیه آرد نانوایان متخلف را یادآور شد و افزود: با بررسیهای به عمل آمده در سطح عرضه نان، نانواییهای متعهد و پاکدست شناسایی شده و سهمیه آرد این نانواییها افزایش مییابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۵۰۰ تن به سرانه آرد استان اضافه شده و توزیع نان به صورت سیار در سطح شهر به ویژه در راستای رفاه گردشگران انجام میشود.
فرماندار اردبیل با بیان اینکه در قالب طرح مسجدمحور توزیع مستقیم نیز مبنای کار قرار گرفته است، اضافه کرد: استفاده از ظرفیت گروههای جهادی در نظارت بر توزیع نیز در اولویت است و برخورد جدی با متخلفان و آرد فروشان توسط مراجع قانونی در دستور کار قرار دارد.
نظر شما