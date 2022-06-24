به گزارش خبرنگار مهر، علی نوبخت بعد از ظهر جمعه در بازدید از نانواییهای شهر اردبیل اظهار کرد: بر اساس بررسی به عمل آمده در اردیبهشت ماه سال جاری، سرانه مصرف استان از ۱۱ کیلوگرم در ماههای گذشته به ۱۲.۷۰ کیلوگرم افزایش است.
وی با بیان اینکه برای تأمین نان مورد نیاز مردم استان بیش از ۱۶ هزار تن آرد در نانواییهای استان توزیع میشود، گفت: مردمیسازی و اصلاح یارانهها گامی مهم برای تحقق عدالت اجتماعی است که دولت سیزدهم در این راستا با شجاعت وارد شده است و با اجرای طرح جدید هوشمندسازی یارانه آرد، مردم نان را با قیمت مصوب سال ۱۴۰۰ خریداری خواهند کرد و به هیچ عنوان قیمت نان در سال ۱۴۰۱ افزایش نخواهد یافت.
مدیرکل خدمات بازرگانی دولتی استان اردبیل با اشاره به اینکه سیاست مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها اقدامی مؤثر و تصمیمی راهبردی برای تحقق عدالت اجتماعی است، تصریح کرد: حمایت از دهکهای پایین جامعه، مبارزه با فساد و رانت و اصلاح ساختار اقتصادی به ویژه زنجیره گندم، آرد و نان از اهداف این طرح است.
نوبخت بیان کرد: تمامی نانواییها به این کارت خوانهای جدید مخصوص نانوایی مجهز میشوند و تاکنون یک هزار و ۲۶۷ دستگاه کارت خوان در نانواییهای استان نصب شده است و انتظار میرود با تکمیل و نصب کامل کارت خوانها در کلیه نانواییها جلوی بسیاری از مشکلات و نابسامانیها در پخت نان و توزیع آن به مردم گرفته شود.
وی افزود: یکی از دلایل طولانی شدن صفهای خرید نان در اردبیل، تخلف نانواییها در فروش خارج از شبکهای است که به نظر میرسد بخشی از آرد تحویلی به نانواییها همچنان تبدیل به نان نمیشود که با نانواییهایی که قوانین و مقررات لازم را رعایت نکنند، برخورد قانونی میشود و شهروندان هرگونه تخلف را با شماره ۱۲۴ در جریان بگذارند.
نظر شما