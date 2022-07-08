مسئولان شهرستان نمین مشکل نان را حل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عظیم اسدزاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با تاکید بر اینکه روز عرفه را با دعا و نیایش گرامی بداریم، اظهار کرد: افرادی که توانایی مالی ندارند را در قربانی‌های خود شریک کنیم.

وی ضمن گلایه از رئیس دامپزشکی شهرستان نمین گفت: رئیس دامپزشکی شهرستان دعوت شده بودند در نحوه خرید استفاده گوشت قربانی به مردم توضیح دهند که متأسفانه حاضر به حضور و توضیح نشدند.

امام جمعه شهرستان نمین با بیان اینکه خریدها را از مکان‌های مجاز انجام دهید، افزود: مردم در پخت گوشت قربانی دقت لازم را به خرج دهند تا شاهد بیماری نباشیم.

حجت‌الاسلام اسدزاده با تاکید بر اینکه امنیت در جامعه مساله مهمی است، تصریح کرد: امروز دشمن قوی با رسانه قوی در تلاش است تا به انقلاب اسلامی ضربه بزند.

وی با بیان اینکه جامعه‌ای که امنیت نداشته باشد پایدار و محکم نخواهد بود افزود: لازمه امنیت ملی امنیت جامعه است در سایه بی امنیتی گرفتاری‌های گوناگون و بی شماری پیش خواهد آمد.

خطیب جمعه شهرستان نمین به شایعه‌سازی‌های دشمن اشاره و گفت: امنیت روانی به دو قسمت تقسیم می‌شود یکی امنیت واقعی یکی هم امنیت احساسی است دشمن با جدیت تلاش می‌کند دروغ و شایعه درست کند.

حجت‌الاسلام اسدزاده به هوشیاری و آگاهی مردم کشور اشاره کرد و افزود: نهادهای مختلف وظیفه دارند در ارتباط با شایعات مردم را آگاه کنند.

وی با تاکید بر اینکه نخبگان و اهل اندیشه در آگاه ساری مردم مسئولیت دارند اظهار کرد: اهالی رسانه باید ترفندهای دشمن را خنثی کنند و با رسانه به دشمن ضربه بزنند.

امام جمعه نمین ادامه داد: دشمنانی همچون آمریکا، انگلیس و اسرائیل ارتش سایبری دارند و به زبان و دین ما مسلط هستند با شایعه سازی در پی ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی هستند.

حجت‌الاسلام اسدزاده خاطر نشان کرد: آمریکا تمام ترفندهای خود را برای براندازی نظام جمهوری اسلامی به کار برده است و اکنون با زبان رسانه و سایبری می‌خواهد به انقلاب ضربه بزند.

وی با تاکید بر اینکه کل جامعه در مقابل این مساله مسئول هستند، افزود: فعالین شبکه‌های اجتماعی، رسانه و مطبوعات و کارگزاران جمهوری اسلامی در حد توان وارد میدان شده و ترفندهای دشمنان را خنثی کنند.