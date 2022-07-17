به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بیگدلو ظهر یکشنبه در بازدید از نانواییهای مشگینشهر اظهار کرد: خرید ۶۰ درصد سهمیه آرد عشایر و توزیع آن در مناطق شهری مشگینشهر توسط فرمانداری صحت ندارد.
وی با بیان اینکه تأمین مایحتاج مردم در مناطق شهری، روستایی و مناطق دورافتاده وظیفه فرمانداری است، گفت: در تلاش هستیم مشکلات تأمین آرد و نان مورد نیاز عشایر ییلاقنشین این شهرستان رفع شود.
فرماندار شهرستان مشگینشهر افزود: تمام آرد عشایر توسط سازمان غله به شرکتها و یا اداره امور عشایری تحویل داده شده و برخی واسطهها و سودجوییها مانع از توزیع هدفمند آرد بین عشایر شده بود.
بیگدلو بیان کرد: افزایش نرخ زمینه فروش آرد خارج از شبکه، سودجویی، قانونگریزی و تخلف توسط برخیها را بیشتر کرده و هماکنون تلاش فرمانداری بر برخورد با این پدیده متمرکز شده است.
بیگدلو با اشاره به آمادگی فرمانداری مشگینشهر برای ارائه خدمات به عشایر و مناطق دورافتاده شهرستان افزود: براساس این طرح نان پخت شده، آرد کافی، کپسول و نیز تیم پزشکی، درمانی و دارویی با خودرو به ییلاقات و اوبههای عشایر منطقه اعزام شده است.
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