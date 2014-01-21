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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۴۶

احمدی در پاسخ به مهر:

مراحل اجرایی طرح محدوده ترافیکی شیراز را به پلیس واگذار کردیم

مراحل اجرایی طرح محدوده ترافیکی شیراز را به پلیس واگذار کردیم

شیراز – خبرگزاری مهر: استاندار فارس گفت: مراحل اجرایی طرح محدوده ترافیکی شیراز را به پلیس واگذار کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت طرح محدوده ترافیکی شیراز و اعتراضات مردم افزود: تمام شیوه اجرای این طرح را به پلیس استان واگذار کرده‌ایم و اعلام شده که شهرداری با پلیس هماهنگ شود.

وی تاکید کرد: این طرح باید با رضایت مردم همراه شود و با فرهنگ سازی صحیح و به تدریج مردم را به این طرح عادت داد و نباید با جریمه و خشونت همراه شود.

استاندار فارس تصریح کرد: به شهرداری شیراز نیز اعلام کرده‌ایم که اصلاحاتی در نرده‌های خیابان‌های محدوده طرح ایجاد کند تا مانع کسب و کار مردم نشود.

احمدی یادآور شد: نیاز است کارت تردد برای ساکنانی که در محدوده طرح سکونت دارند ایجاد و همچنین امتیازاتی برای کارمندان در این طرح قائل شوند.

وی در خصوص نرده های خیابان انقلاب شیراز نیز تاکید کرد: اعلام کرده ایم در اصلاح نرده های خیابان انقلاب و محدوده ترافیکی اصلاحاتی انجام شود.

استاندار فارس تصریح کرد: زیرساخت‌ها برای اجرای این طرح فراهم نیست و وسایل نقلیه عمومی و پارکینگ‌ها به اندازه کافی برای جابه‌جایی مردم وجود ندارد.

کد مطلب 2218853

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