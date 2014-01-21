به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله ابراهیمی عصر سه شنبه در نشست بررسی وضعیت کشتی پرسپولیس اظهار داشت: استان بوشهر دارای پیشینه تاریخی بسیار زیادی است که بر اساس برخی از آثار تاریخی کشف شده در استان به بیش از پنج هزار سال برمی گردد.

وی به اهمیت بندر تاریخی سیراف اشاره کرد و افزود: بندر سیراف با سابقه تاریخی خود به عنوان یکی از اولین بنادر تجاری جهان مطرح است و دریانوردان از این بندر به دیگر کشورها سفر می کرده اند.

سرپرست ‌اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر به اهمیت جایگاه تاریخی و فرهنگی کشتی پرسپولیس اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در آینده نزدیک شاهد مرمت و بازسازی کشتی پرسپولیس و توسعغه محیط اطراف آن خواهیم بود.

تامین اعتبار بازسازی کشتی پرسپولیس از اعتبارات استانی

وی با اشاره به نگهداری از این کشتی در محوطه فضای باز موزه منطقه ای خلیج فارس در ساختمان کلاه‌ فرنگی بوشهر، بیان داشت: اعتبار بازسازی کشتی پرسپولیس از محل اعتبارات استانی تامین شده است.

ابراهیمی با اشاره به انجام عملیات مرمت و بازسازی این کشتی توسط کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی و زیر نظر اداره کل موزه ها و اموال منقول تاریخی- فرهنگی، تاکید کرد: کشتی پرسپولیس به عنوان نخستین ناوجنگی مدرن کشور در دوره قاجاریه است که 124 سال قدمت دارد.

وی با اشاره به خریداری این ناو در سال 1890 از کشور آلمان، اضافه کرد: این کشتی 50 سال در امر حفاظت و حراست از آبهای جنوب کشور فعالیت داشته است.