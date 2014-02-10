به گزارش خبرنگار مهر، سالهاست که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در انتظار خصوصی شدن هستند و با وجود وعده هایی که از سوی مقامات سیاسی و اقتصادی و ورزشی مختلف در سالهای گذشته داده شده، اما هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است. با این حال محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در تازه ترین اقدام خود در این راستا امیررضا خادم را به عنوان نماینده تام الاختیار این وزارتخانه برای خصوصی کردن استقلال و پرسپولیس معرفی کرده است. اتفاقی که مدیرعامل استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر از آن به عنوان یک امیدواری برای پایان دادن به وعده ها یاد می کند.

امیدوارم از چاله به چاه نیفتیم

علی فتح الله زاده در ابتدای گفتگویش با خبرنگار مهر در مورد مسئولیت گرفتن امیررضا خادم برای خصوصی کردن استقلال و پرسپولیس گفت: با توجه به اینکه آقای خادم از جنس ورزش هستند و دغدغه دو باشگاه را درک می کنند بنده بسیار امیدوارم که مشکل این دو باشگاه پس از سالها حل شود. امیدوارم این کار به صورت اصولی و قطعی پیش برود و در مسیری درست حرکت کند و طوری نشود که ما از چاله به چاه بیفتیم.

آماده کمک هستم

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فرصت گفتگو با امیررضا خادم را پیدا کرده اید گفت: هنوز این فرصت حاصل نشده اما بنده برای ارائه هرگونه کمک آماده هستم. منتظریم ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد. امیدوارم هر چه هست به سود باشگاه استقلال و البته پرسپولیس باشد و این دو باشگاه پس از سالها سروسامان بگیرد.

شرایط لیگ سخته شده است

فتح الله زاده در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر شرایط استقلال در صدر جدول رده بندی لیگ برتر را سخت عنوان کرد و گفت: موقعیت تیم های صدرنشین به گونه ای است که با کوچکترین اشتباه و لغزش میلیمتری یک تیم جایگاهش را از دست می دهد. خوشبختانه بازیکنان استقلال این شرایط را درک کرده اند و در هر بازی با انگیزه پیروزی به میدان می روند و خدا را شکر به خواسته هایشان هم می رسند.

تابع کادر فنی هستیم

مدیرعامل باشگاه استقلال با بیان اینکه امور مربوط به حضور تیم فوتبال این باشگاه در لیگ قهرمانان آسیا در حال انجام است در مورد جذب بازیکنان کمکی گفت: در این مورد کادر فنی ما تصمیم گیر است و طبیعتا ما هم در تلاش برای برآورده کردن خواسته های آنها هستیم. مذاکراتی را با استقلال صنعتی خوزستان برای جذب ایمان مبعلی انجام دادیم. اگر شرایط برای حضور وی فراهم نشود قطعا تابع نظر کادر فنی برای بازیکنان دیگر خواهیم بود.

به ماجرای اکبرپور ورود نکردم

علی فتح الله زاده در پاسخ به این پرسش مهر که آیا اکبرپور با پادرمیانی شما از ماجرای درگیری در بیمارستان رها شده است گفت: من نمی دانم این مسائل چرا باید به اشتباه در یک رسانه مطرح شود. بنده هیچ تماسی با مدیر یا پزشک و هیچیک از کارمندان آن بیمارستان نداشتم و وارد این ماجرا نشدم. نمی دانم چرا برخی ها از خودشان داستان سرهم می کنند. اعتقاد دارم این مسائل باید از طریق قانون پیگیری شود.

جلسه کی روش و قلعه نویی دیر بود

وی با اشاره به نشستی که بین امیر قلعه نویی و کی روش برگزار شد گفت: من با آقای قلعه نویی در مورد کلیات جلسه صحبت کردم. اعتقادم دارم این نشست باید زودتر برگزار می شد تا فوتبال ایران از این تعامل بیشتر بهره می برد. اصولا تعامل بین سرمربی تیم ملی و سرمربیان لیگ برتر برای موفقیت فوتبال لازم است و اعتقاد دارم باید این نشست خیلی زودتر از این برگزار می شد چرا که استقلال هفت بازیکن در تیم ملی داشت و نیاز بود تعامل بیشتری با تیم ملی داشته باشد.

دلم برای رویانیان تنگ شده!

مدیرعامل باشگاه استقلال که به گفته خودش دلش برای محمد رویانیان تنگ شده است انتقادات مطرح شده علیه محمد رویانیان بعد از رفتنش را منصفانه ندانست و به خبرنگار مهر گفت: آقای رویانیان برای پرسپولیس زحمات زیادی متحمل شد و کارهای خوبی هم در این باشگاه انجام داد. درست نیست حالا که رفته اینگونه با او برخورد کنند و هر انتقادی را مطرح کنند. هجمه هایی که این روزها علیه ایشان مطرح می شود جوانمردانه نیست و تعجب می کنم که چرا فضا اینچنین است.

کار با اوسر تبلیغاتی نیست

علی فتح الله زاده به نشستی که هفته پیش با مدیر اجرایی باشگاه اوسر فرانسه داشت اشاره کرد و در مورد نتایج آن گفت: واقعیت این است که ما نمی خواهیم از برگزاری این نشست استفاده تبلیغاتی کنیم. ما به دنبال این هستیم که از ارتباط با این باشگاه فوتبال ایران نفع ببرد. برنامه ها و ایده هایی که داشتیم را به ایشان اعلام کردیم و امیدوارم بتوانیم تعامل خوبی با این باشگاه داشته باشیم. قطعا برقراری این تعامل به سود فوتبال ایران خواهد بود.

پایان فصل از استقلال می روم

مدیرعامل باشگاه آبی پوش تهرانی که از وضعیت این باشگاه ناراحت است، دلخوری اش از کم توجهی مسئولان را اینگونه بیان کرد و افزود: متاسفانه این دو باشگاه مورد بی توجهی قرار گرفته اند و هیچکس به آن توجهی نمی کند. ما سالهاست در بلاتکلیفی قرار داریم و هیچکس نمی آید به شعارهایی که داده می شود عمل کند. با این شرایط قطعا پایان فصل از استقلال می روم. احساس می کنم در این شرایط فضا برای کار فراهم نیست.

سالهاست در حال فروش ما هستند!

وی در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر در مورد واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی گفت: همانطور که گفتم سالهاست این دو باشگاه بلاتکلیف هستند و هر کس می آید شعار می دهد. در این مدت ما از این شرکت به آن شرکت در حال فروش هستیم و سهم ما واگذار می شود، اما معلوم نیست کجاییم و چه کسی باید به داد ما برسد. حرف ما این است که تا زمانی که به فروش کامل نرسیده ایم بالاخره یکی باید آب و نان ما را بدهد که از گرسنگی نمیریم. نمی شود که هنوز چیزی قطعی نشده کار را رها کنند. این بلاتکلیفی آزار دهنده است و منطقی در کارش نیست.

20 سال است می خواهند دو تیم را واگذار کنند

فتح الله زاده با بیان اینکه 20 سال است وعده واگذاری دو باشگاه داده می شود گفت: بهارهایی که آنها قولش را می دهند سالهاست برای ما زمستان است و کسی به فریادمان نمی رسد. هر مدیری که می آید صحبت از واگذاری دو باشگاه می کند اما عملا کاری از پیش نمی رود. متاسفانه واگذاری دو باشگاه در حد شعار باقی مانده و همه بلاتکلیف هستند.

امیدوارم وداع من با جام باشد

علی فتح الله زاده با تاکید بر اینکه قطعا در پایان فصل از استقلال جدا می شود و نمی تواند با این وضعیت به کارش ادامه دهد خاطر نشان کرد: تمام تلاشم را انجام می دهم که استقلال این فصل قهرمان شود و وداعم با جام قهرمانی باشد. کار سخت است اما با همتی که کادر فنی و بازیکنان دارند رسیدن به عنوان قهرمانی دور از دسترس نیست.

رابطه خوبی با وزیر ورزش دارم

مدیرعامل باشگاه استقلال در پایان گفتگویش با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که آیا با وزیر ورزش و جوانان نشست تازه ای نداشته اید گفت: همان یکبار که با ایشان نشست داشتم ارتباط خوبی با یکدیگر برقرار کردیم. ما مشکلی با وزارت ورزش نداریم و ارتباطمان کاملا مثبت است. مشکل ما با وزیر و وزارتخانه نیست بلکه مشکلات ما تصمیم گیرندگان برای این دو باشگاه از بالا هستند که کار را درست انجام نمی دهند و چوبش را ما می خوریم.