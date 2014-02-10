به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور طی روزهای جمعه هفته پیش و یکشنبه هفته جاری با برگزاری 8 مسابقه به پایان رسید، هفته‌ای که به غیر از شاگردان علی دایی، استقلال، فولاد خوزستان، نفت تهران و سپاهان در خانه مقابل حریفان خود به پیروزی دست یافتند و پرسپولیس را به رده پنجم فرستادند.

در روز نخست این هفته و در یکی از مهترین دیدارها، سپاهان با یک گل دربی اصفهان را فتح کرد تا به صدرجدول نزدیک‌تر شده و ذوب‌آهن را به مثلث قعرنشینان رهنمون سازد. این برد باعث صعود یک پله‌ای سپاهان شد و آینده تلخ‌تری را برای دیگر تیم دیار زاینده رود رقم زد. در این روز صبا در قم با گل غلامرضا عنایتی از شکست خانگی برابر صنعتی خوزستان عبور کرد تا جایگاه دهم را به این تیم اهوازی نسپارد. عنایتی با این گل به صدر جدول گلزنان صعود کرد و در کنار انصاریفرد و بایرامی قرار گرفت.

دیدار داماش گیلان و راه‌آهن سورینت هم یکی از مسابقات حساس و 6 امتیازی بین دو تیم پائین جدول بود. درحالیکه داماش تا مرز پیروزی در این بازی پیش رفت و با گرفتن 3 امتیاز مسابقه می‌توانست به وضعیت خود در جدول رده‌بندی اندکی سروسامان دهد، بهادر عبدی با گلزنی در دقایق پایانی این دیدار، مانع از شکست راه‌آهن و باعث صعود این تیم تهرانی در جدول رده‌بندی لیگ شد.

روز دوم از هفته بیست و ششم با دو بازی در شیراز و تبریز آغاز شد. پرسپولیس پس از اعتصاب چند روزه بازیکنانش به خاطر مشکلات مالی، هرچند ابتدا از میزبانش فجرسپاسی پیش افتاد اما پس از دریافت گل تساوی حتی تا مرز شکست هم پیش رفت ولی در نهایت یک امتیاز از بازی با فجر گرفت تا به خاطر از دست دادن این 2 امتیاز حساس، از رده سوم به پنجم سقوط کند. این تساوی فجر را همچنان در بین دو تیم قعرنشین نگه داشت. ضمن اینکه پرسپولیس تیم ناکام هفته از پنج ضلعی قهرمانی بود.

در تبریز هم مس کرمان تنها یک امتیاز از میزبانش گسترش فولاد گرفت تا به دسته اول نزدیک‌تر شود. البته این یک امتیاز گسترشی‌ها را به رده هشتم رساند و باعث سقوط سایپا به نیمه دوم جدول شد.

دو بازی دیگر این هفته بصورت همزمان در اهواز و تهران برگزار شد. در ورزشگاه تازه تاسیس غدیر، شاگردان حسین فرکی با گل دقایق پایانی جماعتی از سد ملوان گذشتند تا برای ساعتی طعم شیرین صدرنشینی را بچشند. این برد تسکین خوبی برای این تیم اهوازی بود تا شکست از تراکتورسازی در مرحله نیمه نهایی جام حذفی را به فراموشی سپرده و شرایط خود را برای بالابردن جام قهرمانی لیگ برتر، بهتر از قبل کنند.

نفت هم در تهران دست به کار بزرگی زد و تراکتورسازی تبریز را با شکست بدرقه کرد. شاگردان گل‌محمدی به لطف این پیروزی که در نیمه دوم بدست آمد، یک پله در جدول لیگ صعود کردند. این نهمین بازی بدون پیروزی تراکتورسازی در لیگ و نخستین شکست آنها با هدایت تونی بود. تراکتورسازی‌ها با این باخت تلخ و برای برگزاری فینال جام حذفی از تهران به کرمان می‌روند، آنهم درحالیکه شانس صعودشان از لیگ به آسیا به حداقل رسیده و برای حضور در فصل آینده لیگ قهرمانان، باید جام حذفی را فتح کنند.

آخرین بازی این هفته بین دو تیم استقلال و سایپا برگزار شد که نیمه نخست آن با تساوی بدون گل به پایان رسید. این نتیجه اگر تا انتهای بازی باقی می‌ماند، صدر جدول را از استقلال می‌گرفت اما آرش برهانی با به ثمر رساندن گل شماره 100 خود برای آبی‌پوشان تهرانی و متعاقب آن گلزنی کبه، پیروزی شاگردان قلعه‌نویی را در این بازی تضمین کرد تا فولاد دوباره صدر جدول را به استقلال بازپس دهد. سایپا هم با این باخت، پس از مدتها رده هشتم را به گسترش سپرد و به جمع 8 تیم نیمه دوم جدول سقوط کرد.

نتایج دیدارهای روز نخست از هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* داماش گیلان یک - راه‌آهن سورینت یک

گل‌ها: روح‌الله سیف‌اللهی (55) برای داماش - بهادر عبدی (74) برای راه‌آهن

* صبای قم یک - استقلال صنعتی خوزستان یک

گل‌ها: رضا عنایتی (78 - پنالتی) برای تیم صبا - ابراهیم صالحی (2) برای استقلال صنعتی

* سپاهان اصفهان یک - ذوب‌آهن اصفهان صفر

گل: یعقوب کریمی (65) برای سپاهان

* فجرسپاسی شیراز یک - پرسپولیس یک

گل‌ها: جلال‌الدین علی‌محمدی (66) برای فجرسپاسی - سیدجلال حسینی(57) برای پرسپولیس

* گسترش فولاد تبریز صفر - مس کرمان صفر

* نفت تهران 3 - تراکتورسازی تبریز

گل‌ها: رضا نوروزی (46 و 55) و مجتبی شیری (90) برای نفت تهران

* فولاد خوزستان یک - ملوان بندرانزلی صفر

گل: مهرداد جماعتی (89) برای فولاد

* استقلال تهران 2 - سایپا البرز صفر

گل‌ها: آرش برهانی (55) و بوبکر کبه (77) برای استقلال

جدول گلزنان لیگ برتر:

11 گل: کريم انصاری‌فرد (تراکتورسازی تبریز)، مهرداد بايرامی (گسترش فولاد) و رضا عنايتی (صبای قم)

9 گل: سيدجلال رافخايی (ملوان بندرانزلی)، لوسيانو پريرا (فولاد خوزستان) و رضا نوروزی (نفت تهران)

8 گل: سجاد شهباززاده (سايپا البرز)

7 گل: فريد بهزادی کريمی (صبای قم)، لوسيانو ادينیو (مس کرمان)، مهدی دغاغله (ملوان بندرانزلی) و مهدی شریفی (سپاهان)

6 گل: سیدمهدی سیدصالحی و محمدرضا خلعتبری (پرسپوليس)، محمد قاضی (استقلال)، مهدی رجب‌زاده (ذوب‌آهن اصفهان)، اسماعیل شریفات (فولاد خوزستان)، محمد غلامی (سپاهان) و امين متوسل‌زاده (داماش گيلان)

جدول رده‌بندی لیگ برتر

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز 1 استقلال تهران 26 14 9 3 30 17 13+ 50 (1-) - 2 فولاد خوزستان 26 14 8 4 32 21 11+ 50 - 3 نفت تهران 26 13 8 5 33 20 13+ 47 یک پله صعود 4 سپاهان اصفهان 26 12 10 4 30 16 14+ 46 یک پله صعود 5 پرسپولیس 26 13 7 6 27 12 15+ 45 (1-) 2 پله سقوط 6 تراکتورسازی تبریز 26 9 13 4 34 27 7+ 39 (1) - 7 ملوان بندرانزلی 26 11 6 9 31 25 6+ 38 (1-) - 8 گسترش فولاد 26 7 10 9 28 26 2+ 31 یک پله صعود 9 سایپا البرز 26 7 10 9 23 28 5- 31 یک پله سقوط 10 صبای قم 26 7 7 12 29 34 5- 28 - 11 صنعتی خوزستان 26 6 10 10 25 33 6- 28 - 12 داماش گیلان 26 5 9 11 27 35 8- 24 (1-) - 13 راه‌آهن سورینت 26 5 9 12 19 31 12- 24 یک پله صعود 14 ذوب‌آهن اصفهان 26 4 11 11 20 32 12- 23 یک پله سقوط 15 فجرسپاسی شیراز 26 4 9 13 16 32 16- 21 - 16 مس کرمان 26 1 15 10 19 34 15- 18 -

* این جدول، طبق جدول سازمان لیگ تنظیم شده است