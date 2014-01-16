فتح الله زاده در تمرین پرسپولیس حضور یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس درپی حضور محمد رویانیان در تمرین صبح امروز استقلال، علی فتح الله زاده در تمرین عصر امروز سرخپوشان حضور یافت.



فتح الله زاده در بدو ورود به ورزشگاه درفشی فر با استقبال مسئولان باشگاه پرسپولیس و ورزشگاه درفشی فر و همچنین هواداران قرار گرفت. هواداران پرسپولیس و مسئولان باشگاه به مدیرعامل باشگاه استقلال خوشامد گفتند و محمد رویانیان به محض اطلاع از حضور فتح الله زاده به سمت وی رفت و مدیرعامل باشگاه رقیب را در آغوش گرفت.



مدیران عامل دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به سمت رختکن رفتند و به هنگام عبور از زمین چمن به کری خوانی پرداختند.



رویانیان و فتح الله زاده به سوالات خبرنگاران نیز پاسخ دادند.



علی دایی هم به استقبال فتح الله زاده رفته و ضمن خوشامدگویی با وی به خوش و بش پرداخت.



حجت الاسلام مالک مسئول کمیته فرهنگی باشگاه استقلال نیز به اتفاق فتح الله زاده در تمرین امروز پرسپولیس حضور یافته بود.



بهروز منتقمی قائم مقام باشگاه پرسپولیس در تمرین عصر امروز سرخپوشان حضور داشت و دقایقی با محمد رویانیان درباره مسائل باشگاه و تیم فوتبال و همچنین علی فتح الله زاده به گفتگو پرداخت.