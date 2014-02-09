پیشنهادی به بازیکن سایپا ندادیم/ برخی دنبال مطرح کردن خودشان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی پس از دیدار تیم استقلال برابر سایپا که با برتری دو بر صفر این تیم همراه بود در جمع خبرنگاران حاضر شد و به پرسش‌های آنها در رابطه با پیشنهاد استقلال برای جذب بازیکن سایپا به صورت قرضی و برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا و همچنین خبرهای مطرح شده مبنی بر درگیری سیاوش اکبرپور پاسخ داد.

وی ابتدا در مورد اینکه گفته شده بود مسئولان استقلال پیش از دیدار امروز برابر سایپا صحبت‌هایی با سجاد شهباززاده، مهاجم این تیم (سایپا) انجام دادند تا بتوانند این بازیکن را به عنوان یار قرضی و برای حضور در لیگ قهرمانان در اختیار بگیرند، گفت: نه تنها به شهباززاده بلکه به هیچ بازیکن دیگری از سایپا پیشنهادی در این زمینه ندادیم. اینگونه صحبت‌ها درست نیست و من فکر می‌کنم برخی دوستان با مطرح کردن آنها به نوعی پیش دستی می‌کنند تا بتوانند حداقل برای یک هفته خود را در مطبوعات و رسانه‌ها مطرح کرده باشند.

ماجدی تاکید کرد: به هر حال قلعه نویی به عنوان سرمربی تیم استقلال فهرستی از بازیکنان مورد نظرش را ارائه کرده است اما من در این فهرست نامی از سجاد شهباز زاده ندیده‌ام.

سرپرست تیم استقلال در مورد بازیکنان قرضی این تیم برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا خاطرنشان کرد: تا به امروز فقط حضور ایمان مبعلی در فهرست بازیکنان استقلال قطعی شده است.

درگیری سیاوش اکبرپور با یکی از کارمندان بیمارستان موضوع دیگری بود که ماجدی در رابطه با آن گفت: من با اکبرپور در این زمینه صحبت کرده‌ام. بر این اساس و در کل تا آنجا که من می‌دانم درگیری ایجاد شده در حد لفظی بوده نه بیشتر؛ ضمن اینکه بهتر است در این مورد از خود اکبرپور ماجرا را جویا شوید و بپرسید که دقیقا چه اتفاقی افتاده است. فقط اینکه هر آنچه در مورد این ماجرا مطرح شده تاکنون برای من و دیگر مسئولان استقلال مسجل نشده است.