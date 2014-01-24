طهورا ابوالقاسمی تهیه‌کننده این پروژه به خبرنگار مهر گفت: حدود یک سال پیش علیرضا قره‌خانی یکی از شاگردان زنده‌یاد پیمان ابدی، طرح یک مسابقه بدلکارای را پیشنهاد داد که تا به حال تجربه نشده و از مراحل مختلفی تشکیل شده است.

وی افزود: پس از آن برای ساخت این پروژه از وزارت ورزش و اداره نظارت سازمان سینمایی مجوز گرفتیم و با ارگان‌های مربوطه هماهنگی‌های لازم را انجام دادیم. پس از آن به دلیل خلاقیتی که علی طالب‌آبادی در داستان‌پردازی دارد با وی صحبت کردم و چند روز بعد متنی را در اختیار ما گذاشت که باعث شد روال دیگری را در پیش بگیریم. البته درباره این بخش در آینده توضیحات بیشتری می‌دهیم.

این تهیه کننده ادامه داد: در حال حاضر این مسابقه در 32 مرحله بین دو گروه بدلکار به سرپرستی علیرضا قره خانی انجام می شود. در هر گروه 4 مرد و یک زن حضور دارند. این خانم‌ها به عنوان سرتیم و هدایت‌کننده گروه هستند. الهه منصوریان مدال‌آور ووشو و مرجان کلهر مدال‌آور اسکی این گروه را همراهی می‌کنند.

وی تاکید کرد: این پروژه امروز 4 بهمن ماه با حضور مدیر بنیاد فرهنگی هنری شهید همت در لوکیشن جاجرود کلید خورد. کار فیلمبرداری این پروژه طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده یک ماه به طول می انجامد. البته پیش‌تولید کار هم نزدیک به 2 ماه طول کشید.

عوامل تولید مسابقه بدلکاران حرفه‌ای عبارتند از نویسنده، کارگردان، طراح هنری و طراح صحنه و لباس: علی طالب ابادی، طراحی فنی مسابقات: علیرضا قره خانی، دستیار اول و مدیر برنامه‌ریزی: سحر مصیبی، برنامه ریز: آذر تجلی، دستیار دوم: سامرند معروفی، منشی صحنه: المیرا شرافتیان، مدیر فیلمبرداری: رضا شیخی، فیلمبرداران: یونس سبزی، امیر علی صبا، محسن کالجی، دستیاران: شمس الدین رئیس وند، آرش شیخی و حسین جدیدی. صدابردار: امیر ترکمن، دستیاران: شایان نجاتی، سجاد علائی، طراح گریم: سودابه خسروی، دستیاران: نگار مقدم، اهورا قاسمی، عکاس: محمد حسن ناحی، تصویربردار پشت صحنه: اصلان شاه ابراهیمی، مجری: شاهین جمشیدی، مشاور رسانه ای: بیتا موسوی، مدیر تدارکات: مهدی صدیق، دستیاران:امیر حیدری، مهدی روزبهانی، سعید مهاجر و پوریا امیدی، سرپرست گروه بدلکاران: علیرضا قره خانی، بدلکاران: محمدرضا شجاع، احسان اسماعیلی، علی میرعلم‌زاده، اسماعیل تکمه داشی، امیر حسین طبی، محمد سلیمانی، امیر احسان میرزایی و آرش ناپلئونی، کارشناسان فنی و مسئولین سایت: دانیال سیاوش، مرتضی مرتضوی، مدیر تولید: سمیرا علائی و تهیه کننده: طهورا ابوالقاسمی.