نادر صابری وند در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پروژه IPTV با همکاری شرکت مخابرات و سازمان صدا و سیما آغاز به کار کرده و در آن مخابرات عهده دار بحث شبکه و سازمان صدا و سیما مسئول تولید محتوا است اظهار داشت: هم اکنون شرکت مخابرات ایران آماده واگذاری سرویس تلویزیون اینترنتی است اما به دلیل مشکلات در تهیه ست آپ باکس از سوی سازمان صدا و سیما این پروژه با کندی مواجه شده است.

وی از حمایت بخش خصوصی برای ساخت ست آپ باکس این سرویس خبر داد و گفت : در یک سال اخیر با بخش خصوصی وارد مذاکره شده و با حمایت از این بخش خصوصی موفق به ساخت این دستگاه در داخل کشور شده ایم.

صابری وند با اشاره به اینکه دستگاه Setup box ایرانی در حال حاضر در نمایشگاه ایران تلکام 2013 رونمایی شده است، افزود: این دستگاه در قالب یک پکیچ در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد تا پرداخت هزینه برای مشترکان آسان تر و مقرون به صرفه باشد.

وی گفت: البته مشکل IPTV تنها نداشتن Setup box نبوده و مخابرات در زمینه تجهیزات Head end هم به سازمان صدا و سیما وابسته بود و این سازمان مسئول تهیه محتوا و بحث رگولاتوری بود؛ در خصوص Setup box نیز امکان استفاده از هر سیستمی وجود نداشت که این موضوع به پیچیدگی بحث اضافه می کرد.

مجری پروژه IPTV شرکت مخابرات ایران گفت: پروژه تلویزیون اینترنتی در مرحله پایلوت قرار دارد و در حال حاضر بیش از 1000 مشترک در شهر تهران از این سرویس استفاده می کنند.

مشاور مدیرعامل مخابرات ایران با بیان اینکه تمام کسانی که علاقه مند به استفاده از IPTV هستند می توانند به شرط داشتن ADSL بقیه مراحل را تنها با دادن درخواست، به عهده شرکت مخابرات قرار دهند تصریح کرد: استفاده از IPTV به هیچ عنوان از سرعت اینترنت و بسته حجمی اینترنت مشترکان کم نخواهد کرد و تداخلی با این سرویس ندارد؛ به این معنی که این سرویس بر بستر اینترانت داخلی عرضه می شود و تنها با اینترنت در یک مسیر بوده و با همان یک زوج سیم کار می کند و به لحاظ فنی به طور کامل از اینترنت مجزاست.

