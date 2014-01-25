لزوم حمایت از بخش کشاورزی دشتستان/ مسئولان از تخریب و انتقادات نترسند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی موسوی نژاد عصر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتستان اظهار داشت: مسئولان هیچ وظیفه‌ای غیر از تلاش برای رفع مشکلات مردم ندارند و باید همه تلاش خود را در این مسیر به کار بگیرند.

وی بر لزوم تلاش برای خدمات‌رسانی مناسب به مردم تاکید کرد و ادامه داد: خدمت رسانی به مردم در زمینه های مختلف فرهنگی، اقتصادی واجتماعی مهمترین دلیل برای تشکیل انقلاب اسلامی ایران بود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی بر لزوم استفاده از افراد توانمند و کارآمد در مسئولیت‌های مختلف تاکید کرد و بیان داشت: متولیان حکومت باید با رفتارصحیح خود انگیزه حمایت از انقلاب اسلامی را در بین مردم افزایش دهند.

وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با لزوم رسیدگی به مشکلات مردم محروم، اضافه کرد: باید از ظرفیت‌های داخلی به خوبی استفاده کنیم و نگاهمان را از خارج برداریم.

مسئولان نباید از تخریب و انتقادات بترسند

موسوی‌نژاد بر لزوم توسعه بخش‌های تولید و کشاورزی تاکید کرد و افزود: حمایت از بخش کشاورزی و فعالان این عرصه و توجه به نیازهای کشاورزان باعث می‌شود تا شاهد افزایش اشتغال، تولید و رفع فقر باشیم.

وی تصریح کرد: مسئولان نباید از تخریب و انتقادات بترسند و با الگوگیری از حضرت علی(ع) همه تلاش خود را برای خدمت به مردم محروم و مستضعف به کار بگیرند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از تلاش‌های مسئولان برای خدمات‌رسانی به مردم، گفت: انقلاب اسلامی دارای دستاورهای ارزشمند فراوانی برای مردم بوده است و جا دارد که از این تلاش‌ها تقدیر کنیم.

وی همچنین با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای خدمات‌رسانی به مناطق زلزله‌زده شهرستان دشتستان، به برخی از مشکلات اشاره کرد و بیان داشت: امیدواریم با تلاش‌های بنیاد مسکن شاهد رضایت بیشتر مرمد این مناطق باشیم و از حاشیه رفتن خدماتارائه شده جلوگیری شود.