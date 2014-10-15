قطب کشاورزی بوشهر در انتظار حمایت مسئولان/ سالانه 430 هزارتن محصول در دشتستان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان دشتستان قطب کشاورزی استان بوشهر است که تعداد زیادی از مردم این شهرستان در عرصه کشاورزی مشغول به فعالیت هستند و از این طریق امرار معاش می‌کنند و بخش زیادی ازمحصولات کشاورزی در این شهرستان تولید می شود.

دشتستان دارای اراضی کشاورزی بسیار مستعدی است و بیش از 70 درصد سطح زیر کشت استان متعلق به این شهرستان است که در مجموع بیش از 117 هزار هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت محصولات کشاورزی است.

سالانه حدود 430 هزار تن انواع محصولات کشاورزی در شهرستان دشتستان برداشت می‌شود که بخشی از این محصولات به مصرف داخلی می‌رسد، بخشی از این محصولات به دیگر استان‌های کشور ارائه می‌شود و بخشی از محصولات کشاورزی شهرستان نیز به خارج از کشور صادر می‌شود.

حمایت از کشاورزان همواره مورد تاکید بوده است ولی معمولا به صورت مقطعی انجام شده است و نتوانسته است پاسخگوی نیازهای کشاورزان و گره‌گشای مشکلات آنها باشد.

یکی از مهمترین نیازهای کشاورزان دریافت تسهیلات کم بهره است که ایجاد صندوق توسعه کشاورزی در دشتستان می‌تواند این مشکلات را رفع کرده و کمک زیادی به کشاورزان کند.

لزوم استقرار صندوق توسعه کشاورزی در دشتستان

فرماندار شهرستان دشتستان در گفتگو با خبرنگار مهر به ظرفیت‌های بالای شهرستان در بخش کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی استان بوشهر در این شهرستان تولید می‌شود و ظرفیت‌های مناسبی نیز برای توسعه کشاورزی دارد که باید از آن استفاده کرد.

ارسلان زارع به نقش بسیار مهم بخش کشاورزی در توسعه اشتغال اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین نیازهای امروز کشور ما توسعه اشتغال است که با اجرای طرح‌های مختلف بخش کشاوری می‌تواند این مشکلات را تا حدود زیادی کاهش داد.

وی بر لزوم حمایت کشاورزان تاکید کرد و ادامه داد: کشاورزان با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند که باید در راستای رفع این مشکلات و تامین نیازهای کشاورزان اقدامات اساسی صورت بگیرد و دولت نیز برنامه‌های ویژه‌ای در این زمینه دارد.

فرماندار شهرستان دشتستان بر لزوم راه‌اندازی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در این شهرستان تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی برای استقرار این صندوق در دشتستان صورت گرفته است و به زودی شاهد راه‌اندازی آن خواهیم بود.

وی به تلاش‌های صورت گرفته برای تعیین نحوه تامین منابع مالی راه‌اندازی صندوق حمایت از بخش کشاورزی دشتستان اشاره کرد و بیان داشت: استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای توسعه کشاورزی در دشتستان ضروری است.

استان بوشهر فقط یک صندوق توسعه حمایت از کشاورزان دارد

مدیرکل جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از همه ظرفیت‌ها به منظور توسعه بخش کشاورزی استان بوشهر استفاده خواهیم کرد و طرح‌های بسیار مهی نیز در این زمینه اجرا می شود و تسهلات مناسبی ارائه می‌شود.

نوذر منفرد اضافه کرد: شهرستان دشتستان نیز به عنوان قطب کشاورزی استان بوشهر بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی استان را تولید می‌کند که لازم است کشاورزان این شهرستان به خوبی حمایت شوند.

وی به نقش بسیار مهم صندوق توسعه حمایت از کشاورزان در توسعه بخش کشاورزی اشاره کرد و بیان داشت: تشکیل صندوق توسعه کشاورزی حمایت از بخش کشاورزی در شهرستان دشتستان از طرح‌های بسیار مهمی است که اجرای آن می‌تواند کشاورزی این شهرستان را توسعه دهد.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به اینکه استان بوشهر فقط یک صندوق توسعه حمایت از کشاورزان دارد، تاکید کرد: این صندوق دارای 200 میلیارد ریال سرمایه است.

وی از ارائه تسهیلات صندوق توسعه حمایت از کشاورزان با نرخ چهار درصد خبر داد و افزود: 48 درصد از سرمایه این صندوق دولتی و 52 درصد آن مردمی و کشاورزان هستند.

منفرد از سرمایه اولیه یک میلیارد تومانی برای راه‌اندازی صندوق توسعه کشاورزی در شهرستان دشتستان خبر داد و گفت: افزایش راندمان و توسعه بخش کشاورزی در استان بوشهر از مهمترین دستاوردهای راه‌اندازی صندوق توسعه کشاورزی در شهرستان دشتستان خواهد بود.

تجمیع و تخصیص بهینه منابع مالی توسط صندوق توسعه کشاورزی

معاون بودجه دفتر برنامه‌ریزی و بودجه استانداری بوشهر نیز در گفتگو با مهر از اختصاص 20 میلیارد ریال برای حمایت بخش کشاورزی استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: راه اندازی صندوق حمایت از بخش کشاورزی در دشتستان یکی از خواسته کشاورزان و مسئولان این شهرستان است.

علی پورداوود اضافه کرد: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در رونق و توسعه بخش کشاورزی خواهد داشت و حمایت‌های لازم را برای راه‌اندازی این صندوق خواهیم داشت.

وی تزریق صحیح منابع مالی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی را به عنوان مهمترین دستاورد ایجاد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عنوان کرد.

معاون بودجه دفتر برنامه‌ریزی و بودجه استانداری بوشهر تصریح کرد: رفع مشکلات تامین منابع مالی فعالان بخش کشاورزی از دستاورهای بسیار مهم ایجاد صندوق توسعه کشاورزی است.