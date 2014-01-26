انتقاد از عدم تعیین قیمت نان و بنزین در تبصره هدفمندی/ دولت می خواهد افزایش قیمت را به گردن مجلس بیندازد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی پس از اعلام وصول تبصره هدفمندی یارانه ها از سوی هیات رئیسه، نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین نامه ای گفت: بر اساس ماده 186 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دولت موظف است لایحه بودجه سرانه کل کشور را یکجا حداکثر تا 15 آذرماه به مجلس ارایه کند، نحوه رسیدگی به لایحه بودجه یک شوری خواهد بود.

وی افزود: در این تبصره قیمت بنزین و قیمت نان نیامده است. می خواهند قیمت نان مستضعفین را ما تعیین کنیم که به گردن مجلس بیاندازند باید این موضوع را در تبصره می آوردند که بنزین را چقدر محاسبه کردند. آیا می خواهند کشور با این شرایط بیشتر از این آسیب ببیند؟

لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: آنچه در ماده 186 گفته شده است انجام شد و لایحه بودجه در 15 آذر ارایه شد، بحث هدفمند کردن در بخشی نیازمند تغییر بود که آن را بررسی و ارائه کردند؛ بنابراین اشکال آیین نامه ای ندارد.