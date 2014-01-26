اعلام وصول تبصره هدفمندی با امضای معاون رئیس جمهور خلاف قانون است/ بنای کج در مجلس گذاشته نشود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی پس از اعلام وصول تبصره هدفمندی یارانه ها و اعلام آن از سوی هیات رئیسه، احمد توکلی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس در تذکر شفاهی، گفت: بر اساس اخطار اصل 52 قانون اساسی که مقرر می کند بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از سوی دولت تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم می شود اما هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع موارد مقرر در قانون خواهد بود.

وی افزود: اعلام وصولی که دبیر محترم هیات رئیسه داشتند با اصل 52 قانون اساسی سازگار نیست چون بودجه کل کشور طبق قانون باید ارائه شود. قانون هم آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که از اصل 186 به بعد تعیین تکلیف کرده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر این لایحه است که اعلام وصول می شود باید طبق ماده 136 امضای رئیس جمهور و وزیر مربوطه را داشته باشد، اگر لایحه نیست که نیست و بخشی از لایحه تلقی می شود که با اصل 52 ناسازگار است.

توکلی گفت: بنده در حضور آقای رئیس جمهور و همکاران عزیز پیشنهاد دادم که این کار را انجام دهند اما نه به این شکل که سنگ بنایی گذاشته شود به این صورت که لایحه ای در دو قسمت داده شود. هیچ لایحه ای نمی تواند در دو مرحله به مجلس برسد. اگر این موضوع باب شده و قانون اساسی نقض شود در آینده ممکن است دولت ها یا مجلس هایی بر سر کار باشند که از یک لایحه نصفی را ارائه کرده و نصف دیگر آن را 15 روز بعد بدهند که در این صورت تمام حقوق نمایندگان نقض می شود.

وی خاطر نشان کرد: راهش این است که توافقی به وسیله چند نماینده امضا و در کمیسیون تلفیق مطرح می شد که با مواد آیین نامه سازگار بود؛ این اعلام وصول اشکال دارد، چاپ آن اشکال دارد تقاضا دارم بنای کج گذاشته نشود؛ از مجلس مشروطه تا مجلس شریف امامی 70 سال طول کشید و ذره ذره کار خراب شد .

توکلی افزود: خواهش می کنم این مسئله را تایید نکنید، اعلام وصول یک نامه که معاون رئیس جمهور آن را نوشته، مقدور نیست.

به گزارش مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: این مسئله خلاف قانون اساسی نیست، برداشت ما این است که لایحه بودجه در یک مورد که هدفمندی است احتیاج به مطالعه زیاد داشت؛ روسای کمیسیون ها را دعوت کردند و در مورد آن بحث کردند و در نتیجه با تاخیری آن را ارائه کردند، بنابراین خلاف قانون اساسی نیست.

وی افزود: مهم این است دوستان همت کنند و در کمیسیون آن را بررسی کرده تا درست از آب در بیاید.