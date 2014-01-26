الزام سرپرستان خانوار به ارایه کارت عابر بانک در زمان تحویل سبد کالایی

به گزارش خبرنگار مهر، روز شمار ارایه اولین سبد کالای حمایتی دولت آغاز شده است و تا کمتر از ده روز دیگر، این سبد کالایی مطابق با وعده های داده شده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. هر یک از سرپرستان خانوار مشمول این طرح باید با مراجعه به شبکه های توزیع منتخب و تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سبد کالایی خود را دریافت کنند.

در این میان، هر یک از سرپرستان خانوار باید در زمان مراجعه به فروشگاههای منتخب، حتما کارت ملی و کارت عابربانک متصل به حساب یارانه ها را نیز به همراه داشته باشند، در غیر این صورت از ارایه سبد کالایی به آنها خودداری خواهد شد.

سبد کالای حمایتی دولت در بهمن ماه، شامل 10 کیلوگرم برنج هندی، 4 کیلوگرم مرغ، 2 بطری 900 گرمی روغن، 2 بسته 400 گرمی پنیر و 2 بسته 16 عددی تخم مرغ است که قرار است تا 15 بهمن ماه در سراسر کشور توزیع شود.

علاوه بر این، دولت در اسفندماه نیز یک سبد کالایی دیگر به مردم ارایه خواهد کرد که ممکن است اقلام مذکور یا اقلام جدیدی به آن ملحق شود که به گفته بهمن حاج علی، مدیر اجرایی طرح سبد کالایی، حتما ترکیبی از مواد پروتئینی، نشاسته، لبنی و چربی خواهد بود.

در این میان اگر هنگام مراجعه یک سرپرست خانوار، برخی از اقلام کالایی سبد در فروشگاه موجود نبود، حتما سرپرست خانوار می تواند مجدد به فروشگاه مراجعه و اقلام جامانده را تحویل بگیرد.