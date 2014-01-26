اهالی جزیره هرمز به خاطر فقر مهاجرت می کنند

حجت الاسلام محمد کاظم مناقبیان در گفتگو با مهر در مورد علت اینکه برخی از مردم جزیره هرمز اقدام به مهاجرت از این جزیره می کنند، گفت: جزیره هرمز دارای پتانسیل‌های بی‌بدیل طبیعی و گردشگری در کشور است و می‌تواند ظرفیت مناسبی برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی ساکنان آن باشد اما همچنان در دو راهی مشکلات مانده و شاهد پیداش معضلات جدیدی است.

امام جمعه هرمز توسعه در هرمز را ضعیف خواند و گفت: سرمایه گذار برای ایجاد یک صنعت یا کارخانه تولیدی در یک منطقه، نیاز به انگیزه و رغبت دارد که در هرمز با توجه به فراهم نبودن زیرساخت های اقتصادی و راه دسترسی آسان و حمل و نقل دریایی سرمایه گذاری در این جزیره را با مشکل روبرو کرده است.

وی اظهارداشت: وضعیت اشتغال در جزیره هرمز یک وضعیت دردناک است و اگر مشکلات مادی و معیشتی در این جزیره حل نشود خود بخود آسیب های اجتماعی بیشتر می شود.

حجت الاسلام مناقبیان تصریح کرد: به خاطر عدم اشتغال مهاجرت بی داد می کند با اینکه برخی از مسئولان مهاجرت اهالی را انکار می کنند ولی متاسفانه ما شاهد بیش از پیش مهاجرت مردم این جزیره هستیم.

وی گفت: هفت هزار نفر در این جزیره 45 کیلومتر مربعی زندگی می کنند و راه در آمدی آنها بسته شده و وضعيت اشتغال این جزیره تنها روي كاغذ و در نوشتار خوب است ولي در عمل متفاوت با چيزي است كه بيان مي‌شود.

مناقبیان که از وضعیت کنونی معیشت مردم هرمز گلایه داشت با اظهار اينکه به علت افزايش بيکاري و عدم وجود امکانات تفريحي براي جوانان، اعتياد به شدت در ميان جوانان هرمزي در حال گسترش است، اظهارداشت: بيشتر افرادي که در جزيره ماند‌ه‌اند کارمند اندک ادارات مستقر در هرمز هستند و جمعيت فعال جزيره به دليل بيکاري از منطقه رفته‌اند و مابقي افراد به نون بخور و نميري دلخوش‌اند و مجبورند بمانند چون در حال حاضر شغل اکثر مردم اين جزيره صيادي است که اکنون جوابگويي احتياجات اين قشر زحمت کش نيست کما اينکه اگر مکاني فراهم مي‌شد حتما آنها هم مي‌رفتند.

امام جمعه هرمز بیان داشت: حق مردم این جزیره نیست که در فقر باشند مردمی که در همه صحنه های مبارزاتی پس و پیش از انقلاب و دوران هشت سال دفاع مقدس دین خود را به اسلام و نظام ادعا کردن و 36 شهید تقدیم انقلاب و نظام کرده اند اکنون در فقر زندگی می کنند.

امام جمعه هرمز اشتغال را بزرگترین مشکل جزیره هرمز خواند و گفت: قابلیت و استعداد جوانان هرمزی زیاد است اما تا بحال در بعد اشتغال کاری انجام نشده است.

وی گفت: شهرداری هرمز با نبود منابع درآمدی و کمبود اعتبار مواجه است و در وضعیت بدی به سر می برد.

به گفته وی، وضعیت کنونی جزیره هرمز در بحث توسعه و عمران آن در حد یک روستا نیست، مگر کل جزیره هرمز چقدر است که دو تا خیابان دارد که نشود آن را آسفالت کرد.

حجت الاسلام مناقبیان گفت: دولت با فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز توسعه همچون کوتاه سازی راه دسترسی هرمز به بندرعباس می تواند در سرمایه گذاری و روی کار آمدن بخش خصوصی در جزیره هرمز تأثیر بسزایی داشته باشد.

وی بهترین نظام برای پیشرفت یک منطقه را نظام مختلط دانست و گفت: نظام مختلط شامل همکاری دولت با بخش خصوصی است و دولتی بزرگ است که کوچک باشد و در بحث توسعه ناظر بخش خصوصی باشد و سهم دولت در ایجاد صنایع نسبت به بخش خصوصی کمتر باشد، زیرا بخش خصوصی با این رویکرد بهتر می تواند زمینه های مختلف ایجاد صنایع و مجتمع های گردشگری و رفاهی را ایجاد کند.

امام جمعه هرمز گفت: توجه به بخش گردشگری و توریستی نیز می تواند راه مناسبی برای جذب سرمایه گذار باشد. اگر منطقه ای توریستی باشد، می تواند صنعتی شود اما اگر منطقه ای صنعتی بود، جایگاهی برای توریستی شدن ندارد و با توجه به آثار باستانی منحصر به فرد جزیره هرمز همچون قلعه پرتقالیها، قصر بی بی گل، قصر صورت، برج تیرانداز، برج گلک، اسب رستم، مکتب خانه ها و با دارا بودن کوه های رنگی با 70 طیف رنگ و سواحل بکر و دست نخورده منطقه و بیش از 15 اثر باستانی، تاریخی و مذهبی در جزیره هرمز به خوبی می تواند گردشگرانی از دیگر استان های کشور و حتی دیگر کشورها به این منطقه بکشاند و همین امر باعث شناسایی جزیره و سرمایه گذاری در آن می شود.