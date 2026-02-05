۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۴۱

آیین گلباران مزار شهدا در آذربایجان شرقی برگزار می‌شود

تبریز- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی از برگزاری آیین گلباران مزار شهدا همزمان با دهه فجر خبر داد و از مردم برای حضور در این مراسم دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان آمده است که دستاوردهای انقلاب اسلامی مرهون مجاهدت‌ها، ایثارگری‌ها و فداکاری‌های شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، سلامت و امنیت است و پاسداشت یاد و نام این عزیزان، وظیفه‌ای ملی و انقلابی محسوب می‌شود.

در این اطلاعیه با اشاره به اهمیت ایام‌الله دهه فجر به عنوان فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و شهدا، از مردم شهیدپرور استان دعوت شده است با حضور در گلزار شهدای سراسر آذربایجان شرقی، ضمن عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدا، یاد و خاطره آنان را گرامی بدارند و از خانواده‌های معظم شهدا تجلیل کنند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، مراسم «میهمانی لاله‌ها» در تبریز روز پنجشنبه ۱۶ بهمن‌ماه از ساعت ۱۵:۳۰ در گلزار شهدای وادی رحمت برگزار خواهد شد و برنامه‌های مشابه نیز در سایر شهرهای استان اجرا می‌شود.

این مراسم هر ساله در ایام دهه فجر با هدف زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

