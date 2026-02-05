تحلیلگر عراقی: ایران برای تمام سناریوها آماده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، ابراهیم السراج تحلیلگر سیاسی عراقی تاکید کرد که طرف آمریکایی به دنبال دیکته کردن خواست خود به ایران از طریق به کارگیری زور است.

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران موشک های بالستیک منحصر به فرد و قدرت نظامی بالایی دارد.

السراج بیان کرد: تمام فشارهای آمریکا بر ایران برای خدمت به منافع واشنگتن و رژیم صهیونیستی و همپیمانان آنها در منطقه است.

وی تصریح کرد: آمریکا در خصوص تبلیغات برای تجاوز احتمالی علیه ایران به دنبال اعمال فشار بر تهران و تأثیرگذاری بر روسیه و چین است.

این تحلیلگر سیاسی بیان کرد: ایران برای تمام سناریوها آماده است.