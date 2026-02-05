  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۴۳

تحلیلگر عراقی: ایران برای تمام سناریوها آماده است

تحلیلگر عراقی: ایران برای تمام سناریوها آماده است

تحلیلگر سیاسی عراقی با اشاره به قدرت نظامی ایران بر آمادگی کشورمان برای تمام سناریوها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، ابراهیم السراج تحلیلگر سیاسی عراقی تاکید کرد که طرف آمریکایی به دنبال دیکته کردن خواست خود به ایران از طریق به کارگیری زور است.

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران موشک های بالستیک منحصر به فرد و قدرت نظامی بالایی دارد.

السراج بیان کرد: تمام فشارهای آمریکا بر ایران برای خدمت به منافع واشنگتن و رژیم صهیونیستی و همپیمانان آنها در منطقه است.

وی تصریح کرد: آمریکا در خصوص تبلیغات برای تجاوز احتمالی علیه ایران به دنبال اعمال فشار بر تهران و تأثیرگذاری بر روسیه و چین است.

این تحلیلگر سیاسی بیان کرد: ایران برای تمام سناریوها آماده است.

کد مطلب 6740211

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها