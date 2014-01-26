چالش در جلسه امشب کمیسیون تلفیق/ خودداری دولت از ارائه توضیح درباره سناریوی هدفمندی

حسینعلی حاجی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص جلسه نوبت شب کمیسیون تلفیق برای بررسی تبصره هدفمندی گفت: محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در جلسه کمیسیون حضور یافته اما اطلاعات لازم را در خصوص سناریوی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به کمیسیون تلفیق ارائه نداده است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سناریوی خود برای افزایش قیمت حامل های انرژی را ارائه نمی کند به همین دلیل تاکنون حدود 10 نفر از اعضای کمیسیون تلفیق دو بار به مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تذکر آئین نامه ای داده اند که با توجه به آئین نامه داخلی کمیسیون تلفیق زمانی که اطلاعات دولت در خصوص بندی از لایحه بودجه کافی نباشد باید جلسه تلفیق تعطیل شده و برگزاری جلسه به ارائه اطلاعات دقیق از سوی دولت موکول شود.

عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: برخلاف قانون آئین نامه داخلی مصباحی مقدم تذکرات نمایندگان را قبول نکرده و جلسه را ادامه داده است. این امر موجب شد تعدادی از نمایندگان اخطار قانون اساسی بدهند اما باز هم ریاست جلسه قبول نکرده و در حال برگزاری جلسه کمیسیون تلفیق است.

وی تاکید کرد: دولت قصد دارد درآمد 63 هزار میلیارد تومانی را از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بدست آورد به عبارت دیگر 63 هزار میلیارد از جیب مردم درآمد کسب کند اما به مجلس اعلام نمی کند که بر چه مبنایی و بر اساس چه سناریویی می خواهد این افزایش قیمت ها را اعمال کند.

این نماینده ادامه داد: نوبخت و دژپسند( معاون بودجه معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور) در کمیسیون تلفیق حضور یافتند اما هیچ توضیحی به نمایندگان در مورد سناریوی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نمی دهند تنها در خصوص اعداد و ارقامی که در لایحه اعلام کرده اند صحبت می کنند.

حاجی گفت: مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق ، ابوترابی نایب رئیس مجلس، نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در جلسه کمیسیون تلفیق دست به دست هم داده اند تا این بند از لایحه بودجه به همین شکل تصویب شود و کاهش نیز نیابد.

به گزارش مهر تبصره هدفمندی امروز در صحن علنی مجلس علیرغم مخالفت برخی نمایندگان به دلیل اینکه رئیس جمهور این لایحه را امضا نکرده اعلام وصول شد و جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دو ساعت زودتر برای بررسی این تبصره در کمیسیونهای تخصصی تعطیل شد تا کمیسیون ها پیشنهادات خود در خصوص این تبصره را به کمیسیون تلفیق ارائه دهند.

دولت درآمد 63 هزار میلیارد را از محل هدفمندی یارانه ها برای سال 93 پیش بینی کرده که نسبت به درآمد محقق شده هدفمندی در سال گذشته 2.5 برابر افزایش یافته است و برخی از نمایندگان معتقدند موجب افزایش 88 درصدی قیمت حامل های انرژی خواهد شد.