حسینعلی حاجی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص مصوبات نوبت عصر روز دوشنبه کمیسیون تلفیق پیرامون تبصره هدفمندی، گفت: کمیسیون حمایت از تولید ملی پیشنهادی برای قطع یارانه دهک های بالای جامعه ارائه داد که به تصویب کمیسیون رسید.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر این اساس پیشنهاد شد یارانه نقدی صرفا به سرپرست خانوارهای نیازمند متقاضی پرداخت شود که مجموعه درآمدشان از خط درآمدی مناسب که دولت اعلام می کند، پایین تر باشد.

وی افزود: این افراد می توانند متقاضی دریافت یارانه باشند و افرادی که بالاتر از حد درآمدی که دولت اعلام می کند درآمد داشته باشند می توانند در موعدی که دولت اعلام می کند نسبت به قطع یارانه نقدی خود اعتراض کنند تا قوه مجریه به این اعتراضات رسیدگی کند.

ثروتمندان دریافت کننده یارانه سه برابر مبلغ یارانه نقدی جریمه می شوند

عضو کمیسیون برنامه اظهار داشت: چنانچه افرادی که دارای درآمد بالاتر از حد درآمد مناسب باشند یارانه نقدی دریافت کنند سه برابر مبلغ واریزی یارانه جریمه می شوند.

این پیشنهاد به تصویب کمیسیون تلفیق رسید.

عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: علاوه بر این مقرر شد 2 هزار میلیارد تومان از محل درآمد هدفمندی یارانه ها به بیمه بیکاری اختصاص یابد.

وی افزود: در لایحه بودجه دولت پیشنهاد داده بود که در تبصره هدفمندی اجازه جا به جایی 20 درصد اعتبارات را داشته باشد که با تصویب کمیسیون تلفیق این اختیار به 10 درصد کاهش یافت.

به گزارش مهر، پیش از این دولت همزمان با ارائه لایحه اصلاحی قانون بودجه سال 92 بندی را در قسمت های الحاقی بودجه آورده بود که بر اساس آن یارانه دهک های بالای جامعه حذف می شد اما با اعتراضات نمایندگان این بند حذف شد.

نمایندگان معتقد بودند که در دولت ساز و کار لازم برای شناسایی دهک های بالا و پایین جامعه وجود ندارد.