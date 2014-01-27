به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گزارش مصوبات روز گذشته این کمیسیون را تشریح کرد.

وی در خصوص بررسی تبصره هدفمندی گفت: تبصره هدفمندی که از سوی دولت ارائه شد، در کمیسیون تلفیق تصویب شد و مقرر شد دولت 63 هزار و 200 میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها درآمد کسب کند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جزئی از این تبصره در لایحه دولت آمده بود که درآمد آزادسازی قیمت برق به حساب شرکت برق واریز شود اما مجلس با اصلاح این جزء مقرر کرد درآمدی که شرکت برق منطقه ای از آزادسازی قیمت ها به دست می آورد به خزانه واریز شود و بعد عین آن به حساب شرکت برق واریز شود تا در توسعه صنعت برق استفاده شود.

وی ادامه داد: در بخش هزینه ای تبصره هدفمندی نیز دولت پیشنهاد داده بود که 10 هزار میلیارد تومان به سهم تولید از هدفمندی یارانه ها اضافه شود که کمیسیون های تخصصی پیشنهادات زیادی را در این خصوص دادند که در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسید و عین پیشنهاد دولت تصویب شد.

کاتب اظهار داشت: پیش بینی می کنیم که قیمت حامل های انرژی به میزان 33 درصد افزایش یابد. در اختیار دولت است که قیمت کدام یک از حامل های انرژی را به چه میزان افزایش دهد اما توصیه مجلس این است که قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد که کمترین فشار را به تولید وارد می کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دولت سناریوی خود در خصوص هدفمندی یارانه ها را به مجلس ارایه نداده است، گفت: طبق قانون هدفمندی یارانه ها دولت مکلف بود بودجه هدفمندی را در 4 بند شامل دو بند هزینه ای و دو بند درآمدی به مجلس ارایه دهد که این کار صورت گرفت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص اینکه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در کمیسیون تلفیق آیا توضیحی در خصوص سناریوی دولت برای افزایش قیمت ها ارائه داده است یا خیر گفت: ر کمیسیون مشترک دولت و مجلس که پیش از آغاز به کار کمیسیون تلفیق برگزار شد توافق صورت گرفت؛ اول اینکه دولت تبصره هدفمندی را به مجلس ارایه دهد تا در لایحه بودجه 93 بیاید. توافق دوم این بود که بعد از تصویب کلیات قانون هدفمندی یارانه ها، در جزئیات اجرای این قانون دولت و مجلس جلساتی در خصوص چگونگی اجرا و میزان افزایش قیمت حامل های انرژی داشته باشند تا به توافق دست یابند.

به گزارش مهر تبصره هدفمندی یارانه ها روز یکشنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و در جلسه نوبت شب کمیسیون تلفیق کلیات و بخش درآمدی آن به تصویب رسید. دولت خواستار کسب درآمد 63 هزار میلیاردی از این بخش است که نسبت به درآمد دولت از این بخش در سال گذشته 2.5 برابر افزایش یافته است.