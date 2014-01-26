تغییری دراهداف هسته ای ایران ایجاد نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی جروزالم پست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل در اولین نشست با اعضای کابینه خود بعد از برگشت از اجلاس داووس سوئیس گفت: اهداف هسته ای ایران هیچ تغییری نکرده است.

وی در این جلسه با اشاره به اظهارات دکتر حسن روحانی درباره حفظ توان هسته ای ایران گفت ، با اینکه در داخل ایران کشمکش هایی بر سر اصلاحات وجود دارد اما اهداف هسته ای ایران هیچ گونه تغییری نکرده است.

نتانیاهو با اشاره به اظهارات رئیس جمهور کشورمان که گفته بود ایران حتی یک سانتریفیوژ را هم از بین نبرده و نخواهد برد گفت: اگر ایران موضع را حفظ کند غرب نمی تواند با ایران به یک توافق هسته ای نهایی برسد.

این مقام رژیم اسرائیل با اشاره به تلاش های دکتر روحانی در این نشست برای شکستن تحریم های موجود علیه ایران از مواضع جان کری وزیر خارجه آمریکا که گفته بود آمریکا برای حفظ حریم های فعلی ایران اقدام خواهدکرد ، تشکر و قدردانی کرد.

وی بار دیگر در اظهارات خود جمهوری اسلامی ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای متهم کرد.