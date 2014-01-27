به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران با اعلام نتایج گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانواده های شهری کشور در دی ماه سال 1392 بر اساس سال پایه 90، اعلام کرد: نرخ تورم دی ماه سال جاری با 0.5 درصد کاهش نسبت به آذرماه به 35 درصد و تورم نقطه به نقطه نیز به 27.5 درصد رسید که نشان دهنده ادامه کاهش نرخ تورم در ماه های گذشته است.

بر این اساس، گزارش مرکز آمار ایران به شرح زیر است:

1- شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در دی ماه سال 1392 عدد 178.4 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 1.2 در صد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 27.5 درصد می باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (28.8) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به دی ماه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 35.0 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه 1392 (35.5) کاهش یافته است.

2- شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم 220.1 رسید که نسبت به ماه قبل 1.9 درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد 218 رسید که نسبت به ماه قبل 2 درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به مدت مشابه سال قبل 38.7 درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه 48.9 درصد است.

همچنین شاخص گروه عمده، آشامیدنی ها و خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 38.2 درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در 12 ماه منتهی به دی ماه نسبت به مشابه سال قبل 50 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به آذر ماه 92 معادل (51.2) کاهش یافته است.

3- شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات در دی ماه 92 به 164 رسید که 0.9 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 23.1 درصد بوده است و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به دی 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 29.1 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به آذرماه امسال (29.4) کاهش یافته است.