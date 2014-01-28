بهبود فضای فرهنگی و اجتماعی کشور وابسته به سرمایه گذاری در این بخش است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر سه شنبه در دیدار با مردم آذرشهر و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای این شهر گفت : اگر فضای مساعدی برای سرمایه گذاری ایجاد کنیم، آذربایجان شرقی به جهت داشتن زیرساخت ها و دسترسی نزدیک به بازارهای مصرف می تواند پیشتاز توسعه اقتصادی در کشور شود.

وی در این جلسه با تاکید بر ضرورت احداث شهرک سنگ در آذرشهر گفت: به جهت وجود معادن سنگ مخصوص در آذرشهر این شهرستان قابلیت های ویژه ای دارد که می توان با تکیه بر آنها و ایجاد شهرک سنگ مشکلات آذرشهر همچون بیکاری جوانان را حل کرد.

رحمانی با تاکید بر ضرورت تسریع در آغاز مراحل اجرایی شهرک سنگ آذرشهر گفت: آذرشهر به صورت خدادادی از این نعمت ها برخوردار است ولی به دلیل نبود زنجیره تولید سنگ در این شهرستان از این نعمت بی بهره شده است.

وی با بیان اینکه ایجاد این شهرک در دور دوم سفر های استانی دولت قبل به تصویب رسید، افزود: تاکنون هیچ اقدام عملیاتی برای اجرای آن نشده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر بازرگانان ایتالیایی و چینی با خرید سنگ های معادن آذرشهر، از آنها سودهای کلان به جیب می زنند، گفت: متاسفانه با وجود چنین نعمت بزرگی در آذرشهر، مردم این منطقه سود چندانی از آن نمی برند که این امر جفا در حق مردم شهرستان آذرشهر است.