رسیدن تراکتورسازی به فینال نتیجه زحمات بازیکنان و باغ آبادی بود

به گزارش خبرنگار مهر، "تونی اولیویرا"، سرمربی پرتغالی تیم فوتبال تراکتورسازی، پس از برتری تیمش مقابل فولاد و صعود به فینال جام حذفی گفت: پیروزی امروز نتیجه زحمات بازیکنان بود چون بازیکنان ما در طول 90 دقیقه خیلی خوب بازی کردند. در نیمه اول چند موقعیت خوب گلزنی داشتیم اما در نیمه دوم کمی بازی را شل گرفتیم اما خوشبختانه با هوشمندی بازیکنان در نهایت برنده شدیم. وقتی اعتماد به نفس داشته باشید می توانید در چنین بازی سختی نیز پیروز میدان باشید.

وی در همین خصوص افزود: باز هم تاکید می‎کنم این برد نتیجه زحمات بازیکنان و باغ آبادی بود چون من فقط دو روز است که اینجا هستم، درست نیست بگویم حاصل زحمات من بوده است. من فقط چند نکته را به باغ آبادی گفتم و در تمام اتفاقاتی که در بازی امروز افتاد نقش کوچکی داشتم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تاکید کرد: در حال حاضر پایه های اصلی کار ما این است که با سازماندهی دادن به تیم دوباره به حالت اولیه برگردیم البته در شرایط فعلی زمین های چمن در تبریز خیلی یخ زده که این موضوع کار را هم برای تمرین و هم برای بازی کردن خیلی سخت می کند. فعلا باید با این موقعیت ساخت.

وی افزود: شما حقیقت تیم تراکتورسازی را به خوبی می دانید و ما خارجی ها هم در فوتبال ایران در حال حاضر یک ایرانی هستیم. در شرایط فعلی خوشحالم از اینکه در لیگ قهرمانان آسیا حضور داریم و دوباره می توانیم در ویترین قرار بگیریم.

اولیویرا در پاسخ به اینکه چه ابزاری را برای قهرمانی لازم دارد، گفت: وقتی اول فصل شروع می شود باید همه برنامه ها برای کسب عنوان قهرمانی تا آخر فصل داده شود و بر اساس آن عمل کنیم. من از شما سئوالی دارم: در حال حاضر نمی دانم وضعیت مالی باشگاه چگونه است. آیا می توانم یک بازیکن بخرم؟ تمام هدف اصلی من این است که با تراکتورسازی قهرمان شوم اما سئوال اینجاست کدام بازیکن یا زمین چمن را برای قهرمان شدن داریم؟ اینها ابزاری است که باید وجود داشته باشد به همین دلیل است که من همیشه می گویم تراکتورسازی در آینده چه چیزی می خواهد. در مجموع باید بگویم امسال شرایط قهرمانی خیلی سخت تر از سال گذشته است.

وی افزود: قبلا به من گفته بودند شما برف تبریز را نمی بینید اما همه دیدید که من امروز برف تبریز را نیز دیدم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی در خصوص دیدار تیمش با نفت تهران در هفته بیست و ششم لیگ برتر خاطرنشان کرد: بازی با نفت اهمیت زیادی دارد چون اگر ببازیم خیلی ضرر می کنیم و حتی این ضرر برای بازی‎های آسیایی نیز که پیش رو داریم وجود دارد بنابراین باید به این نکته توجه کنیم که هر بازی اهمیت خاص خود را دارد. تراکتورسازی تیم بزرگی است پس همه بازی‎هایش مهم هستند.

وی تاکید کرد: من دو یا سه روز است آمده ام اما چیزی که مشخص است این است که فرصت کمی را پیش رو داریم. در این فرصت کم باید با ایجاد یک سازماندهی خوب در خود و تیم، با توانایی یی که داریم به نحوه احسن از تمام بازی‎های خود پیروز بیرون بیاییم.