قدم اولیویرا برای تراکتور خوب بود/ دوست داشتیم فینال با استقلال باشیم

جمشید نظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیروزی تیم فوتبال تراکتورسازی برابر فولاد خوزستان و صعود این تیم به فینال جام حذفی با بیان مطلب فوق اظهار کرد: قدم تونی اولیویرا برای تیم ما خوب بود. با وجود اینکه زمین به خاطر یخ زدن چمن لغزندگی داشت ولی هر دو تیم بازی خوبی را انجام دادند. فولاد هم تیم دست و پا بسته‌ای نبود ولی به هر حال اینبار شانس به نفع ما بود. این پیروزی و صعود به فینال را به تمام هواداران بخصوص آنهایی که ما در سرمای سوزناک ورزشگاه تنها نگذاشتند تقدیم می‌کنیم.

وی درباره اینکه گویا شوک مثبتی به تراکتورسازی وارد شده است، تاکید کرد: نتایج تیم این موضوع را مشخص خواهد کرد ولی ظاهرا که خوب بوده است.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی همچنین در خصوص فینالیست شدن مس کرمان در جام حذفی تصریح کرد: ما از استقلال هم نمی‌ترسیدیم و حتی خوشحال هم می‌شدیم اگر فینال در تهران و با تیم استقلال برگزار می‌شد چون طرفداران ما نصف ورزشگاه را پر می‌کردند. به هر حال قسمت بود که با مس کرمان در فینال بازی کنیم. آنها هم تیم خوبی هستند که موفق شدند به این مرحله برسند.

نظمی همچنین با اشاره به انتقاد سرمربی و کادر فنی تیم فولاد از کارلوس کی‌روش برای تمجید از علی کریمی قبل از این مسابقه، تاکید کرد: اظهار نظر مربیان فولاد محترم است ولی در تیم ما نه تنها کریمی، که همه بازیکنان خوب بودند. ما یک بازی متفاوتی از تراکتورسازی دیدیم. در واقع تغییر سرمربی انرژی مضاعفی به تراکتوسازی داده بود. علی کریمی بازیکن بزرگ و قابل احترامی است ولی تاثیر یک بازیکن آنقدر زیاد نیست. همه بازیکنان تراکتورسازی در این مسابقه تلاش کردند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما دنبال قهرمانی در جام حذفی هستیم. سعی می‌کنیم اولین جام را برای تراکتورسازی به ارمغان بیاوریم. امیدوارم بتوانیم با کسب عنوان قهرمانی راه را برای قهرمانی‌های بعدی باز کنیم.

تیم فوتبال فولاد خوزستان روز سه شنبه در چارچوب مرحله نیمه نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال کشور در تبریز به مصاف تراکتورسازی رفت و با نتیجه یک بر صفر شکست خورد تا با این مسابقات خداحافظی کند. تراکتورسازی در فینال این بازی‌ها باید برابر مس کرمان به میدان برود.