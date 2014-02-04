تراکتورسازی تبریز به فینال جام حذفی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای مرحله نیمه نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال امروز سه شنبه تیم فوتبال تراکتورسازی از ساعت 14:30 در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز به مصاف تیم فولاد خوزستان رفت که این بازی در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود تراکتورسازی به اتمام رسید. سعید دقیقی در دقیقه 76 برای تراکتورسازی گلزنی کرد.

در نیمه نخست، مسابقه کیفیت زیادی نداشت و زمین لغزنده ورزشگاه یادگار امام (ره) بر عملکرد هر دو تیم تاثیر زیادی گذاشته بود. در حالی که تیم فولاد خوزستان روی ضد حملات برنامه داشت، تیم تراکتورسازی هم نتوانست فرصت زیادی روی دروازه حریف ایجاد کند تا هر دو تیم بدون به ثمر رساندن گل به رختکن بروند.

در نیمه دوم هم دو تیم کار خاصی از پیش نبردند. البته بازیکنان تراکتورسازی در چند صحنه فرصت باز کردن دروازه فولاد را به دست آوردند ولی مهاجمان این تیم در گلزنی ناکام بودند. با وجود این، سعید دقیقی در دقیقه 76 و روی پاس علی کریمی موفق شد با ضربه سر گل این مسابقه را به ثمر برساند و یخ بازی را بشکند.

در نهایت تلاش بازیکنان فولاد برای جبران نتیجه، ثمری نداشت تا با این نتیجه، تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز راهی فینال مسابقات جام حذفی شود. دیگر فینالیست جام حذفی امروز و بعد از دیدار تیم‌های استقلال با مس مشخص خواهد شد.