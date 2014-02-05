93 کارگاه استاد شاگردی نوین در کاشمر فعال است/لزوم توجه مسئولین به بخش قالی بافی و دامپروری

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل خبازی در همایش کارگاه های استاد شاگردی نوین که صبح چهارشنبه در سالن اجتماعات مرکز فنی و حرفه ای شهرستان کاشمر با حضور فرماندار، مسئولین ادارات و اتاق اصناف و اتحادیه وابسته برگزار شد اظهار کرد: 12آموزشگاه آزاد با 35 حرفه آموزشی به کارآموزان خدمات رسانی و ارائه کارآموزی می کنند.

خبازی با بیان اینکه در کاشمر 8 آموزشگاه برادران و 4 آموزشگاه خواهران به فعالیت مشغول هستند که طی 10 ماه گذشته 889 نفر کارآموز در این آموزشگاهها به فراگیری حرفه مشغول بوده اند.

وی گفت: با توجه به اینکه مرکز فنی و حرفه ای نمی تواند به تنهایی تمام شغل ها و کارگاه های آموزشی را راه اندازی کند برای همین توسط دولت کارگاه های استاد شاگردی راه اندازی شد تا جوانان با توجه به علاقه و سلایق خود هرنوع حرفه ای را که دوست دارند فراگیرند،.

وی گفت: در این کارگاه ها مشکلات کارفرمایان در حقوق قانون کار و بیمه تامین اجتماعی مرتفع گشته و استادکاران با مشکل مواجه نمی شوند و در کنار آن هرکدام از کارآموزان توسط فنی و حرفه ای بیمه حوادث شده اند.

رئیس مرکز فنی و حرفه ای کاشمر با بیان اینکه 244 کارآموز از طرح استاد شاگردی استفاده می کنند تصریح کرد: این طرح در 93 کارگاه و در سه شهرستان کاشمر ، خلیل آباد و بردسکن فعالیت دارند.

خبازی رشته هایی هم چون شیرینی پزی، مشاغل خانگی برای زنان ، نانوایی، سرویس کار ماشین های خانگی را از مهمترین فعالیت طرح استاد و شاگردی برشمرد و افزود: باهمکاری ادارات و سازمان ها کاشمر، خلیل آباد و بردسکن جزو مراکز پیشرو در استان است.

فرماندار کاشمر نیز در این مراسم با تاکید براینکه برای رسیدن به هدفهایمان نباید ناامید شویم و با پشتکار فراوان هدف خود را دنبال کنیم گفت: هیچ دری به روی هیچ انسانی بسته نیست مگر اینکه در کارخود ایمان نداشته باشیم .

وی با بیان اینکه اگربه کارمان اعتقاد داشته باشیم پیشرفت هم در امتداد آن خواهد بود تصریح کرد: اگرچه دست کارفرمایان و کاراموزان در هر کاری خالی و سرمایه مورد نیاز برای کار را ندارند ولی اراده و اعتقاد برای شروع کاری خود بزرگترین سرمایه است.

فرماندار کاشمر با انتقاد از اینکه این تعداد کارگاه برای اجرای طرح استاد و شاگردی در شهرستان کم است و این امر همکاری استادکاران بیشتری را می طلبد گفت: باتوجه به اینکه این طرح مورد قبول مقام معظم رهبری است ما نیز برای این اشتغال زایی و فراگیری آن باید بیشتر تلاش کنیم.

وی توجه مسئولین به بخش قالی بافی و دامپروری برای فعال تر شدن کارگاهای استادشاگردی را خواستار شد و اظهار داشت: امیدواریم با توجه به فعالیت این کارگاهها آموزش ها عملیاتی تر گشته و این فعالیت ها گام های بزرگی جهت توسعه و ایجاد اشتغال بیشتر در شهرستان را در برداشته باشد.