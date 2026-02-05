ترامپ: پایان درگیری اوکراین نزدیک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل راشاتودی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد: ما با جدیت کار می‌کنیم تا به درگیری اوکراین پایان دهیم و به این هدف نزدیک شده‌ایم.

بیش از یکسال است که رئیس جمهوری آمریکا صحبت از نزدیک بودن صلح اوکراین می کند. وی وعده داده بود که در روزهای اول حضور خود در کاخ سفید به جنگ پایان خواهد داد.

در بخش دیگری از سخنانش، رئیس‌جمهوری آمریکا لفاظی ها علیه مقاومت فلسطین را تکرار کرد و گفت: حماس به ما کمک کرد آخرین اسیر اسرائیلی را به اسرائیل بازگردانیم و اکنون باید سلاح خود را زمین بگذارد.

ترامپ که علاقه خاصی به چپاول نفت دیگر کشورها دارد، نفت ونزوئلا را نیز نفت آمریکا محسوب کرد و گفت: مجموع ذخایر نفت آمریکا و ونزوئلا ۶۸ درصد از کل ذخایر نفت جهان را تشکیل می‌دهد.

وی گفت: آمریکا تولید نفت خود را به سطوح بی‌سابقه افزایش می‌دهد.

در شرایطی که تظاهرات مردم آمریکا علیه خشونت پلیس مهاجرت این کشور ادامه دارد و تاکنون این خشونت ها به مرگ حداقل سه نفر انجامیده است، ترامپ گفت: اروپا نخواهد توانست بحران مهاجرت خود را حل کند.