حریق بیمارستان امدادی مشهد در دو دقیقه مهار شد/ حادثه خسارت جانی نداشت

مدیر حوزه 3 آتش نشانی شهرداری مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر امروز آتش سوزی از طبقه همکف بیمارستان امدادی مشهد آغاز شده بود.

ابوالفضل تیموری گفت: این آتش سوزی که باعث دود گرفتگی در دو بخش مردان و طبقه فوقانی بیمارستان شده بود با امدادرسانی از 5 ایستگاه آتش نشانی و 14 خودرو اطفا شد.

وی همچنین توضیح داد: اعلام وقوع آتش سوزی ساعت 17 و 20 دقیقه ، زمان رسیدن آتش نشانان 17. 26 دقیقه و زمان اطفا آتش نیز 17 . 28 دقیقه بود.

آتش پاد تیموری عنوان کرد: برای مهار دود از بخش های بیمارستان عملیات تهویه فشار مثبت انجام گرفت.

مدیر حوزه 3 آتش نشانی مشهد بیان کرد: در این عملیات دو بخش دود گرفته بیمارستان تخلیه و بیماران به بخش های دیگر منتقل شدند و در کمترین زمان تهویه دود انجام شد.

وی اقدام به شعله ورکردن آتش توسط فردی معتاد در بیمارستان را شایعه و تکذیب کرد و در ادامه گفت: علت اصلی حادثه در دست بررسی است و متعاقبا اعلام می شود.

وی همچنین تاکید کرد: در این آتش سوزی هیچ کس دچار حادثه نشد.