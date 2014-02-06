حریق بیمارستان امدادی مشهد در دو دقیقه مهار شد/ حادثه خسارت جانی نداشت

مدیر حوزه 3 آتش نشانی شهرداری مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر امروز آتش سوزی از طبقه همکف بیمارستان امدادی مشهد آغاز شده بود.
ابوالفضل تیموری گفت: این آتش سوزی که باعث دود گرفتگی در دو بخش مردان و طبقه فوقانی بیمارستان شده بود با امدادرسانی از 5 ایستگاه آتش نشانی و 14 خودرو اطفا شد.
وی همچنین توضیح داد: اعلام وقوع آتش سوزی ساعت 17 و 20 دقیقه ، زمان رسیدن آتش نشانان 17. 26 دقیقه و زمان اطفا آتش نیز 17 . 28 دقیقه بود.
آتش پاد تیموری عنوان کرد: برای مهار دود از بخش های بیمارستان عملیات تهویه فشار مثبت انجام گرفت.
مدیر حوزه 3 آتش نشانی مشهد بیان کرد: در این عملیات دو بخش دود گرفته بیمارستان تخلیه و بیماران به بخش های دیگر منتقل شدند و در کمترین زمان تهویه دود انجام شد.
وی اقدام به شعله ورکردن آتش توسط فردی معتاد در بیمارستان را شایعه و تکذیب کرد و در ادامه گفت: علت اصلی حادثه در دست بررسی است و متعاقبا اعلام می شود.
وی همچنین تاکید کرد: در این آتش سوزی هیچ کس دچار حادثه نشد.
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