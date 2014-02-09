جزئیات تصمیم جدید دولت برای اجرای فاز دوم سبد کالا/ ارائه سبدکالا به 3 گروه دیگر قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است به زودی واگذاری سبد کالای حمایتی دولت به 3 گروه جدید آغاز می شود. در این مرحله، کارگران با حقوق بالای 500 هزارتومان که در برآوردهای قبلی 3.5 میلیون نفر اعلام شده بود، همه بازنشستگان تامین اجتماعی و کارکنان دستگاه های دولتی مشمول قانون کار سبد رایگان کالای دولتی را دریافت می کنند.

یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در مرحله اول اجرای طرح که با اعتراضاتی از سوی مردم مواجه بود، نوع اطلاع رسانی دولت باعث بروز برخی ابهامات در این باره شده بود که این بار برای واگذاری در مرحله دوم، این اشکالات برطرف می شود.

وی افزود: یکی از مواردی که مدنظر مردم بود و درباره آن سخن گفته می شود، واگذاری سبد کالا به افراد دارای تمکن مالی خوب و در عین حال، حذف برخی گروه های مشمول است که در توضیح آن باید گفت دولت برای واگذاری سبد کالا همه افراد جامعه را مورد بررسی قرار داده و تنها وضعیت سرپرست خانوار و صاحب حساب و کارت یارانه بررسی نشده است.

53 درصد مراجعه کنندگان در مرحله اول مشمول نبودند

به این ترتیب ممکن است فردی دارای تمکن مالی بالا باشد و به فرض صاحب یک کارخانه باشد اما فرزند وی دانشجو و طبق معیارهای دولت مشمول دریافت سبد کالا شده باشد؛ بنابراین چون آن دانشجو فاقد کارت یارانه بوده و یارانه ها هر ماه به حساب پدر وی که کارخانه دار است، واریز می شود، بنابراین واگذاری سبد کالا برای آن کارت یارانه تایید شده است ولی در اصل دولت به دنبال واگذاری سبد کالا به آن دانشجو بوده است.

همچنین بررسی ها نشان می دهد 53 درصد از افرادی که به امید دریافت سبد کالایی در صف‌ها قرار گرفته اند، در مرحله اول مشمول دریافت این سبد نبوده اند.

هم اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق تشکیل ستاد نظارت بر توزیع سبد کالا بررسی های دقیقی را در این زمینه انجام می دهد. همچنین قرار است به زودی از طریق هماهنگی های این ستاد، کار توزیع فازدوم سبد کالایی بین متقاضیان مشخص شود.

نکته حائز اهمیت دیگر که معمولا در ماه های اخیر به صورت اشتباه بین مردم رواج یافته، دریافت دو سبد کالا در ماه های بهمن و اسفند است که مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مسئله را ناشی از اشتباه برداشت رسانه ها از مصوبه دولت می دانند.

براساس مصوبه دولت، قرار است دو سبد کالایی در دو مرحله بهمن و اسفند بین مردم توزیع شود که به صورت کلی مجموعا 9 میلیون خانوار از آن بهره مند خواهند شد.

ستاد نظارت بر توزیع سبد کالایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین بررسی خود به این نتیجه رسید که تا پایان سال جاری حداقل 3.5 میلیون حداقل بگیر کارگری زیر 500 هزار تومان، بیش از 2 میلیون بازنشسته تامین اجتماعی و دستکم 1.5 میلیون کارمند دولتی مشمول قانون کار سبد رایگان کالای دولتی دریافت کنند.

بررسی ها و پیگیری های خبرنگار مهر از روند اقدامات ستاد نظارت بر توزیع سبد کالایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد مشمولان سبد طبق مصوبه هیئت وزیران تعیین و فرآیند شناسایی خانوارهای مشمول انجام شده است، اما به دلیل لزوم توزیع تدریجی سبد و رفع مشکلات مردم برای تهیه آن در مرحله اول اطلاعات آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی شامل مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی، کارمندان و کلیه مستمری بگیران دولتی و تامین اجتماعی که کمتر از حداقل حقوق دریافت می کنند، برای دریافت سبد کالایی معرفی شده اند.

نحوه توزیع سبد کالا به این صورت است که براساس اطلاعات حساب یارانه ای سرپرست خانوار، کارت سرپرست شارژ شده و در فروشگاه های توزیع کالا دستگاه های کارتخوان لازم برای ایجاد تراکنش سبد کالا تعبیه شده است.

به تدریج برای دریافت سبد کالا، گروه های مشمول دریافت سبد فراخوان می شوند. ممکن است خانواری دارای دانشجوی متاهل باشد که هنوز حساب یارانه ای خود را جدا نکرده باشد و سرپرست خانوار علیرغم تکمن مالی مشمول دریافت سبد شده باشد.

طرح ارائه سبد کالا تا زمانی که همه مشمولان دریافت کنند، ادامه دارد و فقط حساب یارانه ای سرپرست خانوار شارژ می شود و سایر افراد خانوار از مراجعه به مراکز توزیع خودداری کنند. در مواردی برخی حساب‌ها به مشکل خورده اند که هماهنگی با سازمان هدفمندی یارانه ها و بانک ها صورت گرفته است.

راه اندازی مراکز سیار توزیع کالا

هم اکنون ستاد نظارت بر توزیع سبد کالایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت دو شیفت تشکیل جلسه می دهد و قرار است در مراکز جمعیتی و فروشگاه های شلوغ، توزیع به صورت سیار نیز در نظر گرفته شود. با برنامه ریزی جدید از فردا دوشنبه صف‌ها در مراکز توزیع سبد کالایی برچیده می شود.

برای حل مشکل واگذاری سبد کالای کارمندان نیز در وزارتخانه ها مراکز توزیع سیار راه اندازی شده است، همچنین در استان ها نیز ادارات کار موظف شده اند تا امکانات و فضای لازم را در اختیار شبکه توزیع قرار دهند.

تعداد دستگاه های POS فروشگاهی به 4000 دستگاه افزایش یافته و سیستم بانکی نیز اعلام آمادگی کرده تا در صورت نیاز ظرف مدت 2 تا 4 ساعت دستگاه های POS جدید را ایجاد و فعال کند. مسئولان دولتی می‌گویند: در حال حاضر، کالا به میزان بیشتر از مشمولان دریافت سبد کالا تامین شده و کمبودی در این بخش وجود ندارد.