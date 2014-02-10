به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یک هفته از اجرای طرح سبد کالایی در سراسر کشور می گذرد و هم اکنون آمارهای سامانه سبد کالایی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد تاکنون حدود 6 میلیون سرپرست خانوار سبد کالایی مرحله اول خود را دریافت کرده اند. تهران نیز در صدر بالاترین دریافت کنندگان سبد کالایی بوده است.

بر اساس اطلاعات ثبت شده در این سامانه، روز گذشته 605 هزار سرپرست خانوار با مراجعه به فروشگاه‌های منتخب عرضه کننده سبد کالایی، سهمیه خود را دریافت کردند، ضمن اینکه آمارها حکایت از این دارد که روزانه بین 550 تا 600 هزار نفر به طور متوسط در سراسر کشور سبد کالایی دریافت می کنند.

این در حالی است که هم اکنون 8 روز از آغاز اجرای طرح سبد کالایی دولت یازدهم می گذرد و بنا به آمارها، حدود 6 میلیون نفر از سرپرستان خانوار سبد کالایی خود را دریافت کرده اند، بنابراین اگر جامعه هدف اولیه این سبد کالایی را به گفته مسئولان، 9 میلیون و 700 هزار نفر در نظر بگیریم، تا به حال حدود 62 درصد افراد مشمول دریافت این سبد کالا در مرحله نخست، سهمیه خود را دریافت کرده‌اند.

در عین حال، بسیاری از سرپرستان خانوار نیز در این طرح وجود دارند که اگر چه مشمول دریافت سبد کالایی می شوند، اما به دلیل نداشتن کارت بانکی برای حساب های متصل به دریافت یارانه نقدی خود، تا کنون موفق به دریافت این سبد کالایی نشده اند، اما اکنون خبرها از وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از آن دارد که این وزارتخانه در حال رایزنی با بانک‌ها برای صدور آنی کارت‌های بانکی سرپرستان خانوار است تا آنها نیز بتوانند هرچه سریعتر سبد کالایی خود را دریافت کنند.

این در شرایطی است که تنها بانکها در سامانه هدفمندی یارانه ها می توانند شماره کارت یا حساب سرپرست خانوار را تغییر دهند، بنابراین شاید کاری نه چندان آسان به نظر برسد که بانکها بتوانند برای سرپرستان خانوار، کارت بانکی آنی صادر کنند. مراجعه خبرنگار مهر به شعب بانکی نیز با این پاسخ از سوی متصدی شعبه مواجه می شود که حداقل 72 ساعت زمان برای ارایه کارت بانکی برای این موضوع زمان لازم است.

از سوی دیگر، دولت کم کم در حال آماده شدن برای عرضه دومین سبد کالایی است که چراکه به گفته بهمن حاج علی، مدیر اجرایی طرح سبد کالای حمایتی دولت، قرار است دومین سبد کالایی در نیمه اول اسفندماه سال جاری توزیع شود. بنابراین اکنون مجریان این طرح به دنبال فراهم سازی اقلام این سبد کالایی هستند. در حالی که روز گذشته برخی رسانه ها خبر از این داده اند که اقلام این سبد کالایی تغییر خواهد کرد و ماکارانی و قند و شکر جایگزین پنیر تخم مرغ خواهد شد.

یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر با تکذیب این خبر می گوید: دولت هیچ برنامه ای برای تغییر اقلام سبد کالایی دوم ندارد و اقلام قرار نیست تغییر کند.

جمعیت هدف تعریف شده برای ارایه این سبد در مجموع حدود 15 میلیون نفر در نظر گرفت شده است.

در مرحله اول، 9 میلیون و 700 هزار سرپرست خانوار مشمول دریافت سبد کالا شدند و در مرحله دوم، گفته می‌شود به این تعداد 5 میلیون سرپرست خانوار دیگر نیز افزوده خواهد شد.

از کارگران و بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی با دریافتی بیش از 500 هزار تومان، به عنوان بخش گسترده‌ای از مشمولان جدید دریافت سبد کالا یاد می‌شود.

محتویات سبد کالا شامل 1.8 کیلوگرم روغن نباتی مایع، 10 کیلوگرم برنج، 4 کیلوگرم گوشت مرغ، 800 گرم پنیر بسته بنده (uf) و 1.8 کیلوگرم تخم مرغ است.