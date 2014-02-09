فیلم های "زمستان آخر" و "شیار 143" در اردبیل به نمایش درمی آید

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه نمایش فیلم های این جشنواره که همزمان با تهران و سایر استانها در اردبیل نیز پیگیری می شود، به ایستگاه چهارم رسید تا علاقمندان و دوستداران سینمای ایران امروز یکشنبه نیز شاهد نمایش دو فیلم این جشنواره باشند.

براین اساس برنامه روز چهارم این جشنواره در اردبیل از ساعت 14 با نمایش فیلم "زمستان آخر" به کارگردانی سالم صلواتی آغاز خواهد شد. فیلم "شیار 143" نیز که از فیلم های مطرح این دوره عنوان شده در ساعت 16 در سینما قدس اردبیل اکران می شود.

تکرار این فیلم ها نیز در ساعت 18 با نمایش فیلم "زمستان آخر" و در ساعت 20 امشب با نمایش فیلم "شیار 143" پیگیری خواهد شد.

روزانه دو فیلم در چهار سانس و طی ساعت های 14، 16، 18 و 20 در برنامه جشنواره استانی فیلم فجر در اردبیل به نمایش گذاشته می شود.

در سومین روز این جشنواره دیروز فیلم های "لامپ 100" کار سعید آقاخانی و فیلم "همه چیز برای فروشی" ساخته امیر ثقفی در چهار سانس به نمایش درآمد.

پس از گذشت سه روز از نمایش فیلم های جشنواره فیلم فجر در اردبیل، همچنان نمایش این فیلم ها با کمبود استقبال مواجه است.

فیلم های "قصه ها" به کارگردانی رخشان بنی اعتماد در بخش مسابقه و "خانه پدری" ساخته کیانوش عیاری که خارج از مسابقه به نمایش درآمد، تاکنون بیشترین میزان استقبال را در اردبیل داشته است.