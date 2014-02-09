فروش اینترنتی بلیط جشنواره استانی فیلم فجر در اردبیل موفق نبود

علی چشمه نور عصر یکشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره استانی فیلم فجر در اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: البته ابن طرحی بود که از سوی سینمای متولی پخش فیلم های این جشنواره اتخاذ شد، اما در مجموع مورد استقبال قرار نگرفت.

به گفته وی فروش اینترنتی بلیط جشنواره بیشتر برای شهرستانی ها ایجاد شده بود تا با مراجعه به سایت و مشاهده برنامه اکران فیلم ها بلیط فیلم مورد نظر را رزرو کنند.

دبیر اولین جشنواره فیلم فجر اردبیل در عین حال این حرکت و راه اندازی سایت فروش بلیط انترنتی را در جهت فرهنگ سازی مثبت ارزیابی کرد و متذکر شد: ایجاد این امکانات می تواند برای دوره های بعدی جشنواره موثر واقع شود.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا استقبال از این جشنواره تاکنون در حد انتظارنبوده است، تصریح کرد: این جشنواره برای اولین بار در استان اجرا می شود، بنابراین نیازمند اطلاع رسانی و فرهنگ سازی است.

چشمه نور ادامه داد: باید در این راستا برنامه های تبلیغی مدونی اجرا شود و با اینکه بخشی از این برنامه ها از طریق صا و سیما، خبرگزاری ها و مطبوعات پیگیری شد اما نیازمند زمان است تا مردم به اجرای جشنواره فیلم فجر در استان و به صورت همزمان با تهران عادت کنند.

وی عمده دلیل اجرای جشنواره استانی را رونق سینماها و خروج از رکود این مراکز فرهنگی برشمرد و تاکید کرد: این حرکت قابل توجهی است و در این زمینه و با توجه به برگزاری روز چهارم امیدواری های بسیاری دیده می شود.

شهروندان استان اردبیل می توانند با مراجعه به سایت www.cinemaghods.com ضمن مشاهده برنامه اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر در اردبیل بلیط فیلم مورد نظر خود را رزرو کنند.