آماده سازی مسیر راهپیمایی 22 بهمن در منطقه 7

به گزارش خبرگزاری مهر ،رضا نگهبان با اعلام این مطلب گفت: تمام اقدامات لازم جهت برپايي هرچه باشکوه تر اين ايام انجام و جلسات متعددی به منظور زمان بندی و استقرار نیروهای اجرایی و خدمات شهری در طول این مسیر برگزار شده است.

وی درخصوص آماده سازي معابر سطح منطقه و به کارگيري تمهيدات ويژه مانند هر سال در راستاي برگزاري مراسم يوم الله 22 بهمن، یادآور شد: مسیر راهپیمایی 22 بهمن در این منطقه از خیابان دماوند تقاطع خیابان سبلان جنوبی به سمت میدان امام حسین (ع) و در نهایت خیابان شهید مفتح است و تمام برنامه ریزی های لازم برای استقرار نیروهای اجرایی و برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم انجام شده است.

به گفته شهردار منطقه 7 عملیات شستشو و رفت و روب معابر ، لایروبی انهار، ایمن سازی، پاکسازی مبلمان شهری و میادین مسیر راهپیمایی، شستشوی و پاکسازی بدنه و نمای شهری از جمله اقدامات صورت گرفته، قبل از برگزاری این مراسم پرشکوه است.

وی با بیان اینکه همزمان با سی و پنجمین فجر شکوهمند انقلاب اسلامی، تمامی سطح نواحی پنجگانه آذین بندی و نورپردازی شد، خاطرنشان کرد: تمام طول مسیر راهپیمایی با پرچم مقدس ایران و ریسه آذین بندی شد.

دکتر نگهبان با اشاره به اینکه در مسیر راهپیمایی کلیه نیروها اعم از نواحی، اجرائیات، سدمعبر، شهربان ومعبربان در حال آماده باش کامل و ارائه خدمات خواهند بود، عنوان کرد: صبح روز 22 بهمن 3هزار شاخه گل و 3 هزار پرچم مقدس ایران به شهروندانی که در مسیر راهپیمایی حضور دارند اهداء می شود و همچنین 2 ایستگاه صلواتی در خیابان های دماوند و انقلاب برای پذیرایی از شهروندان برپا می شود.

وی در پایان با اشاره به اقدامات اداره فرهنگی منطقه در روز 22 بهمن ، خاطرنشان کرد: غرفه فرهنگی در خیابان انقلاب، خیابان جمالزاده برپا و در این غرفه برنامه هایی از قبیل شعارنویسی، توزیع پرچم و بسته های فرهنگی و پخش نماهنگ 22 بهمن انجام می شود.