طرح ممیزی در 1.8 میلیون هکتار از مراتع خراسان شمالی اجرا شد

موسی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح ممیزی و تنسیق مراتع در یک میلیون و 850 هزار هکتار از مراتع خراسان شمالی اظهار داشت: این طرح همزمان با فرا رسیدن فصل تابستان در مراتع روستایی و عشایری استان اجرا شده است.

به گفته وی این طرح برای مدیریت چرای یک میلیون و 100 هزار واحد دامی مجاز دارای پروانه چرای روستاییان و عشایر خراسان شمالی به اجرا گذاشته شده است.

این مسؤول اظهار داشت: در اجرای این طرح 27 هزار خانوار دامدار استان در مراتع و میان بندهای عرصه های طبیعی خراسان شمالی به عنوان ذی حق شناخته شدند.

صابری اضافه کرد: هدف از اجرای طرح ممیزی و تنسیق مراتع استان ساماندهی بهره برداری و چرای دام در مراتع به منظور حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری اصولی و پایدار از مراتع خراسان شمالی است.

به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری این استان دو میلیون و 33 هزار و 36 هکتار است که از اين وسعت یک میلیون و 414 هزار هکتار مرتع، بیش از 183 هزار و 636 هکتار بیابان و 434 هزار و 550 هکتار نيز جنگل است.