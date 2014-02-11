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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۵۴

لرستانیها برای خلق حماسه به میدان آمدند/ خیابانها چشم به راه سیل جمعیت

لرستانیها برای خلق حماسه به میدان آمدند/ خیابانها چشم به راه سیل جمعیت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: راهپیمایی پرشور 22 بهمن از دقایقی قبل در لرستان آغاز شده که از همان دقایق ابتدایی و حتی پیش از آغاز این راهپیمایی حضور مردم لرستان پرشور و وصف ناشدنی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسیر راهپیمایی یوم الله 22 بهمن و جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مرکز لرستان از میدان شهدای این شهر آغاز شده است که به میدان 22 بهمن خرم آباد ختم خواهد شد.

گروههای راهپیمایی کننده در مسیر راهپیمایی از میدان شهدا، چهارراه فرهنگ، میدان شاپور خواست، میدان عدالت، پل انقلاب، تقاطع بیمارستان، خیابان انقلاب به سمت میدان 22 بهمن به هم می پیوندند.

سخنران مراسم امروز در مرکز لرستان حجت الاسلام ذوالنور مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود که در محل میدان 22 بهمن خرم آباد سخنرانی خواهد کرد.

گزارش خبرنگار مهر از میدان شهدای خرم آباد به عنوان مسیر آغازین راهپیمایی حکایت از حضور پرشور و پررنگ مردم لرستان دارد. همچنین گزارش خبرنگار مهر مستقر در خیابان انقلاب خرم آباد حکایت از حضور پرشور دانش آموزان، دانشجویان، روحانیون و اقشار مختلف مردم دارد.

راهپیمایان در این مسیر با سر دادن شعارهای مختلف و در دست داشتن پرچم های سه رنگ ایران اسلامی ضمن سر دادن شعارهای "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل"، تاکید کردند که "این همه لشکر آمده / به عشق رهبر آمده".

گزارش خبرنگاران مهر از شهرستانهای بروجرد، پلدختر، کوهدشت، الشتر، نورآباد، ازنا، الیگودرز، دورود، چگنی، رومشکان و حتی روستاها و بخش های استان حکایت از حضور پررنگ مردم با بصیرت و ولایتمدار استان لرستان در راهپیمایی دشمن شکن 22 بهمن دارد.

کد مطلب 2234086

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