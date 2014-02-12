به گزارش خبرنگار مهر علی جنتی پس از پایان جلسه امروز هیأت دولت همراه با سخنگوی دولت در نشست خبری حاضر شد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وزیر ارشاد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در دولت یازدهم برخی از روزنامه ها توقیف شده اند و این مغایر با شعار اعتدال دولت تدبیر و امید است توضیح شما در این زمینه چیست و آیا این روند و نوع برخورد با رسانه ها دنبال خواهد شد گفت: در این مدت در دولت تدبیر و امید هیچ توقف روزنامه ای نداشتیم و تنها روزنامه بهار توقیف شد که من هم شخصا بعنوان عضو هیأت نظارت بر مطبوعات مخالف توقیف کردن آن بودم و مورد دیگری درباره توقیف روزنامه ها و نشریات نداشتیم.

سپس خبرنگاران نیز به این جمله وزیر واکنش نشان دادند و از روزنامه وطن امروز و یالثارات بعنوان نمونه ای از نشریاتی که در دولت یازدهم توقیف شدند نام بردند که وزیر گفت: وطن امروز نبوده است.

وی افزود: یالثارات سابقه طولانی در این زمینه داشته و خود اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات نیز بارها و بارها تذکر کتبی به این روزنامه داده بودند.

وی ادامه داد: وقتی روزنامه ای دو سه بار تذکر کتبی بگیرد بار چهارم برخورد شدید تری با آن انجام خواهد گرفت و حکم روزنامه نیز با نظر اکثریت اعضای نظارت بر مطبوعات صادر شده است و تمامی اعضا درمورد این نشریه اتفاق نظر داشتند.

جنتی در این زمینه افزود: در حوزه مطبوعات گشایش قابل توجهی در این دولت صورت گرفته و برای تعداد قابل توجهی از نشریات مجوز صادر شد و تعداد زیادی از نشریاتی در گذشته درخواست مجوز کرده بودند تا مهر ماه سال 92تعییت تکلیف شدند.

وزیر ارشاد با تأکید بر اینکه برای تغییر وضعیت مرتبا کارهایی در حال انجام شدن است گفت: دولت موظف است در چارچوب قانون آزادی ها را تضمین کند و قانون اساسی تصریح دارد روزنامه ها در بیان همه مطالب بجز مطالبی که خارج از چارچوب قوانین باشد آزاد باشند.

وی گفت: البته ممکن است درباره برداشت از قانون اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد اما دولت تنها دو عضو در هفت عضو هیأت مطبوعات دارد و در هیأت مطبوعات نظر اکثریبت ملاک است اما دیدگاه دولت در این زمینه روشن است.

علی جنتی در پاسخ به سوالی درباره گزارش منتشر شده بانک جهانی درمورد آزادی فضای مطبوعات در کشورها از جمله ایران اظهارداشت: دولت موظف به تامین فضای آزاد برای مطبوعات در چهارچوب قانون است و مصمم است سیاست تامین فضای آزاد برای مطبوعات همچنان ادامه یابد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: این که بانک جهانی در این گزارش به آزادی روزنامه نگاران یا عضویت برخی از مسوولان در شبکه های مجازی اشاره کرده نکته مثبت برای توسعه کشور ها تلقی می شود.

جنتی ادامه داد: این سیاستی است که همچنان ادامه می یابد و قرار نیست در مقطعی متوقف یا محدود شود.

بخشی از بودجه فیلم رستاخیز توسط شیعیان خارج از کشور تامین شده است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به فیلم «رستاخیز» و در پاسخ به این سوال که نسبت به انتخاب این فیلم نقدهایی وجود دارد، گفت: در مورد فیلم «رستاخیز» من خودم از نزدیک در جریان آن بودم و از 9 سال قبل روی فیلمنامه آن کار شده است.

وی افزود: این فیلم در مورد حماسه عاشورا است و از نظر تاریخی هیچ مشکلی ندارد و منطبق با تاریخ صحیح عاشورا تدوین شده است.

جنتی با بیان اینکه برخی از مراجع همچون آیت الله سیستانی فیلمنامه فیلم «رستاخیز» را تایید کرده اند، گفت: این نشان‌دهنده این است که متن فیلم مشکلی ندارد و هیچ تحریفی هم در آن صورت نگرفته است، همچنان که شاهد بودیم خیلی از جوایز جشنواره را هم درو کرد.

وزیر ارشاد با اشاره به منابع مالی تامین بودجه فیلم «رستاخیز» ادامه داد: بخشی از بودجه این فیلم را شیعیان خارج از کشور بخشی دیگر توسط وکلای آیت الله سیستانی و بخش دیگر آن را هم تهیه‌کننده فیلم از منابع داخلی تامین کرده بود و مجموعا فیلم خوبی ارائه شد.

وی با بیان اینکه نقدهایی به محتوای این فیلم وارد است، گفت: از نظر محتوا کارگردان می توانست واقعه عاشورا را بهتر نشان دهد.

جنتی افزود: در این فیلم نکته های لطیفی که در عاشورا وجود داشت مانند وضعیت زنان و کودکان در خیمه ها و لطف و محبت امام حسین(ع) به فرزندانش همچنین فداکاری های حضرت زینب(س) را نمی بینیم. البته نمی شود توقعی داشت؛ چراکه فیلم سینمایی بیشتر از 3 ساعت نمی شود و خیلی از بخش های این فیلم نیز حذف شد که ممکن است در آینده به عنوان سریال در بیاید بشود این بخش ها را در آن گنجاند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه هیات داوران از شخصیت های برجسته ای بودند، گفت: به هر حال تشخیص هیات داوران این گونه بوده است که تشخیص خوبی هم بود و فیلم «رستاخیز» به عنوان فیلم برگزیده انتخاب شد.

اصل حضور در فیس بوک جرم نیست

وی در ادامه با اشاره به موضع قوه قضائیه در مورد فیس بوک گفت: همانطور که یکی از مقامات قوه قضائیه اعلام کرده است عضویت در فیس بوک جرم نیست، اما به این دلیل که فیس بوک فیلتر است و شکستن فیلتر جرم است، این موضوع مشکل ایجاد می کند وگرنه اصل حضور در فیس بوک جرم نیست.

جنتی همچنین با اشاره به جایزه دولت که قرار بود به یکی از فیلم ها داده شود، گفت: همانطور که آقای نهاوندیان نیز اعلام کرده بود دولت آمادگی داشت به بهترین فیلم با شاخص های مورد نظرش جایزه ای بدهد.

هیچ یک فیلم‌های عرضه شده در جشنواره واجد شرایط اعتدال نبودند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: شاخص های انتخاب این فیلم در زمینه تبلیغ فرهنگ اعتدال، مبارزه با خشونت و افراطی‌گری بود که هیچ یک از فیلم هایی که در جشنواره عرضه شد، واجد این شرایط نبودند.

وی همچنین در مورد قضاوت هیات داوران گفت: هیات داوران انتخاب شده، جامع‌الجهات بود و تمامی آنان جزء پیشکسوتان حوزه سینما بودند و ما به رای آنان احترام می‌گذاریم.

جنتی تاکید کرد: هیچ یک از داوران سیاسی فکر نمی کنند و براساس دیدگاه سیاسی نظر ندادند.

«عصبانی نیستم»، حذف نشد

وزیر ارشاد همچنین در پاسخ به این سوال که چرا فیلم «عصبانی نیستم» با هجمه اصولگرایان حذف شد؟، گفت: این فیلم حذف نشد، بلکه در جشنواره عرضه شد.

وی افزود: شاید خود تهیه‌کننده و کارگردان فیلم با توجه به ماهیتی که داشت، ممکن بود در میدان رقابت جوایزی بگیرد و این موضوع مورد اعتراض برخی از مسئولین سینما قرار بگیرد و پیشنهاد حذف این فیلم در دایره رقابت ها و گرفتن جوایز را داده باشد.

جنتی تاکید کرد: سیاست ما این بود که هیات داوران حرفه ای و آگاهانه انتخاب شوند و آنان نیز در نوع انتخاب خود تحت تاثیر هیچکس نبوده اند و جمله ای نیز از طرف دولت و برگزارکنندگان جشنواره به آنان دیکته نشد.

وزیر ارشاد در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا دیپلماسی فرهنگی نتوانسته همپای دیپلماسی خارجی پیش رود؟، گفت: وزارت خارجه بخش برجسته ای در دیپلماسی خارجی بخصوص در مذاکرات هسته ای داشت و به موفقیتی نیز در این زمینه نایل شد، اما در زمینه دیپلماسی فرهنگی که جزء برنامه های وزارت فرهنگ است، ما نیز برنامه هایی در این زمینه داریم.

وی افزود: تلاش این است با توجه به رایزنی های فرهنگی که با 80 کشور داریم در زمینه برقراری ارتباط با هنرمندان، نهادهای فرهنگی و شخصیت های فرهنگی خارج از کشور فعال تر عمل کنیم.

جنتی افزود: در داخل نیز از سفرا و رایزن های فرهنگی سفارت های خارجی در برگزاری همایش ها دعوت می کنیم و این حضور موجب انتقال مطالب به خارج از کشور می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه بحث نهضت ترجمه نیز مورد توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، تصریح کرد: ما بسیاری آثار ارزشمندی به زبان فارسی داریم که می شود این کتاب ها را به زبان های دیگری همچون عربی، انگلیسی و آلمانی ترجمه کنیم که باید در این زمینه تلاش های بسیتری صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه برای انتقال فرهنگی به خارج از کشور هنرمندان باید در حراج های بین المللی شرکت کنند، بیان کرد: بعد از احیای کنسرت ملی و سمفونیک نیز گروه های موسیقی به خارج از کشور اعزام خواهند شد.

جنتی خاطر نشان کرد: همچنین فیلم های خوبی که در این جشنواره عرضه شد، بعد از ترجمه قابل ارائه به خارج از کشور است و این نیز جزئی از همان دیپلماسی فرهنگی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به این سوال که پایگاه ثبت اطلاعات خبرنگاران (سمان) تعطیل شده است، گفت: در جریان آن نیستم.

وی تاکید کرد: سایت های خبری نیز همچنان که قبلا گفته شده است باید از وزارت ارشاد مجوز بگیرند و یک ضرب‌العجلی برای این موضوع تا پایان دی ماه تعیین شده بود و اعلام کرده بودیم که تمامی سایت های خبری باید مجوز بگیرند.

جنتی ادامه داد: علی رغم اینکه امروز 23 روز از بهمن می گذرد، اما ما هیچ سایتی را که درخواست مجوز نکرده است، نبسته ایم، اما در آینده این سایت‌ها بسته خواهند شد.