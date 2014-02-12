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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۴۰

در حاشیه جام یاشاردوغو؛

اردوی مشترک ستاره های کشتی امریکا در استانبول

اردوی مشترک ستاره های کشتی امریکا در استانبول

تیم ملی کشتی آزاد آمریکا به تازگی برای برپایی اردویی مشترک با همتایان ترکیه ای خود به شهر استانبول رفته اند تا بعد از این اردوی مشترک در جام یاشاردوغو نیز به میدان بروند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اردوی مشترک با حضور کشتی گیران مطرحی همچون جردن باروس و جک وارنر دو مدال آور طلایی المپیک آمریکا در شهر استانبول آغاز شده که در نهایت قرار است آمریکایی ها در جام یاشاردوغو شرکت کنند.

رقابت های کشتی آزاد جام یاشاردوغو ترکیه روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده 26 و 27 بهمن ماه با حضور کشتی گیرانی از کشورهای ایران، ترکیه، گرجستان، آذربایجان، روسیه و چند کشور دیگر در شهر استانبول برگزار می شود.

اسامی تیم منتخب کشتی آزاد اعزامی ایران به این رقابتها نیز به شرح زیر است:

57 كيلوگرم: یونس سرمستی (آذربایجان شرقی)
70 كيلوگرم: پيمان ياراحمدی (لرستان)
74 كيلوگرم: مصطفي قياسی (آذربايجان شرقی) و مرتضی رضايی (مازندران)
86 كيلوگرم: جلال زمان (مازندران)، محمدجواد ابراهیمی (مازندران) و عليرضا كريمی (البرز)
97 كيلوگرم: پدرام جمشيدی (تهران)
125 كيلوگرم: کمیل قاسمی (مازندران) و عبدالله قمی (مازندران)
مربیان: رسول خادم، غلامرضا محمدی، محمد طلايی و نادر صدیقی (مازندران)
پزشك: داود آزادبخت
داور: محمدرضا ستوده
سرپرست: پرویز عالی
 

کد مطلب 2234971

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