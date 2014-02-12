اردوی مشترک ستاره های کشتی امریکا در استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر، این اردوی مشترک با حضور کشتی گیران مطرحی همچون جردن باروس و جک وارنر دو مدال آور طلایی المپیک آمریکا در شهر استانبول آغاز شده که در نهایت قرار است آمریکایی ها در جام یاشاردوغو شرکت کنند.

رقابت های کشتی آزاد جام یاشاردوغو ترکیه روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده 26 و 27 بهمن ماه با حضور کشتی گیرانی از کشورهای ایران، ترکیه، گرجستان، آذربایجان، روسیه و چند کشور دیگر در شهر استانبول برگزار می شود.

اسامی تیم منتخب کشتی آزاد اعزامی ایران به این رقابتها نیز به شرح زیر است:

57 كيلوگرم: یونس سرمستی (آذربایجان شرقی)

70 كيلوگرم: پيمان ياراحمدی (لرستان)

74 كيلوگرم: مصطفي قياسی (آذربايجان شرقی) و مرتضی رضايی (مازندران)

86 كيلوگرم: جلال زمان (مازندران)، محمدجواد ابراهیمی (مازندران) و عليرضا كريمی (البرز)

97 كيلوگرم: پدرام جمشيدی (تهران)

125 كيلوگرم: کمیل قاسمی (مازندران) و عبدالله قمی (مازندران)

مربیان: رسول خادم، غلامرضا محمدی، محمد طلايی و نادر صدیقی (مازندران)

پزشك: داود آزادبخت

داور: محمدرضا ستوده

سرپرست: پرویز عالی

