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۲۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۱۳

مسابقات کشتی جام ياشاردوغو - تركيه/

خادم و آزادكاران راهي استانبول شدند/ قياسي و رضايي امروز وزن كشي مي كنند

خادم و آزادكاران راهي استانبول شدند/ قياسي و رضايي امروز وزن كشي مي كنند

تيم منتخب كشتي آزاد در حالي براي حضور در جام ياشاردوغو تركيه عازم استانبول شد كه مصطفی قیاسی و مرتضی رضایی عصر امروز به روی باسکول می‌روند.

به گزارش خبرگزاري مهر، رقابت‌هاي بين‌المللي كشتي آزاد جام ياشاردوغو تركيه روزهاي 26 و 27 بهمن ماه در شهر استانبول تركيه برگزار مي‌شود. بر اين اساس تركيب تيم ايران در اين رقابت‌ها به شرح زير است:

70 كيلوگرم: پيمان ياراحمدي (لرستان)
74 كيلوگرم: مصطفي قياسي (آذربايجان شرقي) مرتضي رضايي (مازندران)
86 كيلوگرم: جلال زمان (مازندران) محمد جواد ابراهیمی (مازندران) عليرضا كريمي (البرز)
125 كيلوگرم: کمیل قاسمی (مازندران) عبداله قمي (مازندران)
مربیان: رسول خادم- غلامرضا محمدي- محمد طلايي- نادر صدیقی (مازندران)
پزشك: داود آزادبخت
داور: محمدرضا ستوده
سرپرست: پرویز عالی

برنامه این رقابت ها به شرح زیر است:

جمعه 25 بهمن ماه:
ساعت 18 تا 18:30: وزن كشي اوزان 57، 65، 74 و 97 كيلوگرم

شنبه 26 بهمن ماه:
ساعت 13 تا 17: مسابقات مقدماتي اوزان 57، 65، 74 و 97 كيلوگرم
ساعت 16:30 تا 17: وزن كشي اوزان 61،  70، 86 و 15 كيلوگرم
ساعت 17:30 تا 19: مسابقات رده‌بندي و فينال اوزان 57، 65، 74 و 97 كيلوگرم

يكشنبه 27 بهمن ماه:
ساعت 13 تا 17: مسابقات مقدماتي اوزان 61،  70، 86 و 15 كيلوگرم
ساعت 17 تا 18:30: مسابقات رده‌بندي و فينال اوزان 61،  70، 86 و 15 كيلوگرم

اختلاف ساعت تهران و استانبول 90 دقیقه است به طوری که ساعت 13 به وقت استانبول 14:30 به وقت تهران است.
 

کد مطلب 2235949

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