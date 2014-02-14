خادم و آزادكاران راهي استانبول شدند/ قياسي و رضايي امروز وزن كشي مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، رقابت‌هاي بين‌المللي كشتي آزاد جام ياشاردوغو تركيه روزهاي 26 و 27 بهمن ماه در شهر استانبول تركيه برگزار مي‌شود. بر اين اساس تركيب تيم ايران در اين رقابت‌ها به شرح زير است:

70 كيلوگرم: پيمان ياراحمدي (لرستان)

74 كيلوگرم: مصطفي قياسي (آذربايجان شرقي) مرتضي رضايي (مازندران)

86 كيلوگرم: جلال زمان (مازندران) محمد جواد ابراهیمی (مازندران) عليرضا كريمي (البرز)

125 كيلوگرم: کمیل قاسمی (مازندران) عبداله قمي (مازندران)

مربیان: رسول خادم- غلامرضا محمدي- محمد طلايي- نادر صدیقی (مازندران)

پزشك: داود آزادبخت

داور: محمدرضا ستوده

سرپرست: پرویز عالی

برنامه این رقابت ها به شرح زیر است:

جمعه 25 بهمن ماه:

ساعت 18 تا 18:30: وزن كشي اوزان 57، 65، 74 و 97 كيلوگرم

شنبه 26 بهمن ماه:

ساعت 13 تا 17: مسابقات مقدماتي اوزان 57، 65، 74 و 97 كيلوگرم

ساعت 16:30 تا 17: وزن كشي اوزان 61، 70، 86 و 15 كيلوگرم

ساعت 17:30 تا 19: مسابقات رده‌بندي و فينال اوزان 57، 65، 74 و 97 كيلوگرم

يكشنبه 27 بهمن ماه:

ساعت 13 تا 17: مسابقات مقدماتي اوزان 61، 70، 86 و 15 كيلوگرم

ساعت 17 تا 18:30: مسابقات رده‌بندي و فينال اوزان 61، 70، 86 و 15 كيلوگرم

اختلاف ساعت تهران و استانبول 90 دقیقه است به طوری که ساعت 13 به وقت استانبول 14:30 به وقت تهران است.

