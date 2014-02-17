ابراهیم جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برگزاری مسابقات انتخابی کشتی، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: طبق آخرین تصمیمات هیات رئیسه و شورای فنی تیم‌های ملی، مقرر شد نفرات تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی با عبور از فیلتر رقابتهای انتخابی مشخص و معرفی شوند و فرایند انتصاب هیچ جایگاهی در انتخاب ملی پوشان ندارد. رقابتهای انتخابی اصل مهمی در آینده سازی و ایجاد انگیزه کشتی گیران است و هیچگاه نباید نسبت به آن کم کاری و چشم پوشی صورت گیرد.

وی ادامه داد: رقابتهای انتخابی هم به سود کشتی است و هم کشتی گیر، چراکه نه تنها قهرمانان بزرگ را به کار و تلاش بیشتری سوق می‌دهد، بلکه برای نفرات دوم و سوم تیم ملی نیز ایجاد انگیزه می‌‍کند تا با ارتقای سطح فنی خود به دوبنده تیم ملی برسند.

دارنده چهار مدال طلای قهرمانی جهان اضافه کرد: مطمئنا انتصاب در جهت عکس این موضوع حرکت می‌کند و به نوعی امید و انگیزه نفرات دوم و سوم اردوی تیم ملی را از بین می‌برد. ضمن اینکه خیال نفرات اصلی و بزرگان تیم ملی را هم از حضور همیشگی و بی‌قید و شرط شان در ترکیب تیم ملی راحت می‌کند که این مساله کاملا به ضرر کشتی است.

وی با اشاره به برگزاری رقابتهای انتخابی در کشتی آزاد یادآور شد: چندی پیش برای تشکیل تیم ملی اعزامی به رقابتهای جهانی مجارستان همگان دیدند که حتی نفراتی همچون رضا یزدانی هم مجبور به حضور در رقابتهای انتخابی شد و حتی مهدی تقوی به رغم از دست دادن مادرش در رقابتهای انتخابی شرکت کرد.

جوادی در پایان گفت: با این وجود دلیلی بر چشم پوشی به رقابتهای انتخابی وجود ندارد و این اصل باید هم در کشتی آزاد و هم در کشتی فرنگی با جدیت و دقت رعایت شود. با توجه به این تعاریف قاطعانه پای برگزاری رقابتهای انتخابی ایستاده‌ایم و به هیچ عنوان بر خلاف این تصمیم فدراسیون کشتی عمل نخواهیم کرد.