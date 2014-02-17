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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۳۰

جوادی در گفتگو با مهر:

رقابتهای انتخابی کشتی غیرقابل انکار است/ پای تصمیمات ایستاده‌ایم

رقابتهای انتخابی کشتی غیرقابل انکار است/ پای تصمیمات ایستاده‌ایم

عضو هیات رئیسه فدراسیون کشتی با تاکید دوباره بر برگزاری رقابتهای انتخابی گفت: این مساله یکی از اصول غیر قابل انکار سیاست گذاران فدراسیون است که به هیچ عنوان نمی‌‍توان آن را نادیده گرفت.

ابراهیم جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برگزاری مسابقات انتخابی کشتی، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: طبق آخرین تصمیمات هیات رئیسه و شورای فنی تیم‌های ملی، مقرر شد نفرات تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی با عبور از فیلتر رقابتهای انتخابی مشخص و معرفی شوند و فرایند انتصاب هیچ جایگاهی در انتخاب ملی پوشان ندارد. رقابتهای انتخابی اصل مهمی در آینده سازی و ایجاد انگیزه کشتی گیران است و هیچگاه نباید نسبت به آن کم کاری و چشم پوشی صورت گیرد.

وی ادامه داد: رقابتهای انتخابی هم به سود کشتی است و هم کشتی گیر، چراکه نه تنها قهرمانان بزرگ را به کار و تلاش بیشتری سوق می‌دهد، بلکه برای نفرات دوم و سوم تیم ملی نیز ایجاد انگیزه می‌‍کند تا با ارتقای سطح فنی خود به دوبنده تیم ملی برسند.

دارنده چهار مدال طلای قهرمانی جهان اضافه کرد: مطمئنا انتصاب در جهت عکس این موضوع حرکت می‌کند و به نوعی امید و انگیزه نفرات دوم و سوم اردوی تیم ملی را از بین می‌برد. ضمن اینکه خیال نفرات اصلی و بزرگان تیم ملی را هم از حضور همیشگی و بی‌قید و شرط شان در ترکیب تیم ملی راحت می‌کند که این مساله کاملا به ضرر کشتی است.

وی با اشاره به برگزاری رقابتهای انتخابی در کشتی آزاد یادآور شد: چندی پیش برای تشکیل تیم ملی اعزامی به رقابتهای جهانی مجارستان همگان دیدند که حتی نفراتی همچون رضا یزدانی هم مجبور به حضور در رقابتهای انتخابی شد و حتی مهدی تقوی به رغم از دست دادن مادرش در رقابتهای انتخابی شرکت کرد.

جوادی در پایان گفت: با این وجود دلیلی بر چشم پوشی به رقابتهای انتخابی وجود ندارد و این اصل باید هم در کشتی آزاد و هم در کشتی فرنگی با جدیت و دقت رعایت شود. با توجه به این تعاریف قاطعانه پای برگزاری رقابتهای انتخابی ایستاده‌ایم و به هیچ عنوان بر خلاف این تصمیم فدراسیون کشتی عمل نخواهیم کرد.

 

کد مطلب 2237077

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