به گزارش خبرنگار مهر، حسام عقبایی در نشستی خبری با بیان اینکه بازار مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری از رکود خارج شد، گفت: در اوایل پائیز اعلام کردیم که بازار مسکن به سمت افزایش حجم معاملات می رود زیرا مشاوران املاک در گزارش‌هایی ‌به اتحادیه اعلام کردند که در مهرماه شاهد افزایش مراجعات مردمی هستیم.



وی با بیان اینکه اولین علامت افزایش حجم معاملات مسکن افزایش مراجعات مردمی به بنگاه‌های مسکن است، بیان کرد: افزایش 50 تا 70 درصدی مراجعات مردمی به بنگاه‌های مسکن این نوید را داد که در ماه‌های پائیز باید شاهد افزایش معاملات باشیم اما در اواخر مهرماه شاهد توافقات ژنو بودیم که باعث کاهش قیمت طلا و ارز در بازار شد.



رئیس اتحادیه املاک تهران با اشاره به اینکه پس از توافقات ژنو و تدبیر دولت یازدهم امید در جامعه افزایش پیدا کرد، افزود: این امیدواری در جامعه باعث شد تا مردم به کاهش قیمت مسکن امیدوارتر شوند به همین جهت مراجعات مردمی اول مهر منجر به انجام معاملات در مهرماه نشد.



عقبایی به کاهش حجم معاملات در آبان ماه سال 92 برعکس مهرماه اشاره کرد و گفت: در آبان ماه امسال 128 هزار و 400 قرارداد در کشور منعقد شد در حالیکه در ماه گذشته این رقم 143 هزار قرارداد بود.



وی با بیان اینکه کل قراردادهای مسکن در مهرماه را 38 هزار و 780 قرارداد و در آبان ماه 35 هزار 70 قرارداد تغییر داشت، بیان کرد: در مهرماه 92 در شهر تهران 25 هزار و 354 قرارداد داشتیم که در آبانماه 92 این عدد به 23 هزار و 463 قرارداد کاهش یافت. پس اگر این روند ادامه داشته باشد، رکود همچنان در بازار مسکن ادامه می‌یابد.



رئیس اتحادیه املاک تهران با اشاره به طرح‌های که وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل مسکن مهر، رونمایی از مسکن اجتماعی و ارائه تسهیلات دارد، گفت: پیشنهاد می‌کنیم که دولت از اعطای تسهیلات واهمه نداشته باشد و اگر به یک واحد مسکونی تا 90 درصد تسهیلات اعطا کند، موجب افزایش قیمت نمی‌شود.



وی تصریح کرد: اگر این 90 درصد تسهیلات مسکن در اختیار دهک‌های واقعی و نیازمند قرار گیرد و موجب رونق تولید در بازار مسکن شود، نه تنها موجب افزایش قیمت مسکن نمی‌شود، بلکه در تأمین مسکن نیازمندان واقعی جامعه مؤثر خواهد بود.



عقبایی با اشاره به اینکه اعطای وام 35 میلیون تومانی در شهرهای کوچک مؤثر است، بیان کرد: پیشنهاد ما این است که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سقف تسهیلات مسکن را افزایش دهند، تا قدرت خرید مردم افزایش یابد زیرا اگر تسهیلات به درستی در اختیار متقاضیان واقعی قرار گیرد و میان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود، قیمت مسکن افزایش پیدا نمی‌کند.

رئیس اتحادیه املاک تهران خاطر نشان کرد: بیشترین حجم معاملات در سال 92 در اردیبهشت ماه روی داد و از آن موقع به بعد شاهد رکود بازار مسکن بودیم.

وی با تاکید بر اینکه روند ثبات قیمت مسکن تا پایان سال ادامه دارد، بیان کرد: برای کسانی که تصمیم دارند در بازار مصرفی مسکن ورود پیدا کنند و نقل و انتقال انجام دهند اعلام می‌کنم که تا پایان سال هیچ اتفاقی در بازار مسکن رخ نخواهد داد.



عقبایی افزود: با توجه به مؤلفه‌های اقتصادی و بودجه 93 و طرح‌هایی که وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن دارد و هنوز آن را رونمایی نکرده است، پیش‌بینی می‌شود که قیمت مسکن تا آخر فصل بهار 93 و یا ابتدای فصل تابستان افزایش قیمتی نداشته باشد.



رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه تا 20 فروردین سال 93 بازار مسکن حالت عادی ندارد و در خردادماه نیز که فصل اجاره رونق می‌گیرد، گفت: بنابراین پیش‌بینی ما این است که تا اول تابستان شاهد افزایش قیمت مسکن نخواهیم بود و امیدواریم در اواسط فصل تابستان شاهد معاملات رونق معاملات در تهران و کشور باشیم.