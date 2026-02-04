مسدود شدن گردنه چری به دلیل کولاک و کاهش شدید

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خدابخشی گفت: بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های استان چهارمحال و بختیاری، به دلیل تشدید پدیده کولاک و نبود دید کافی، محور اصلی شهرکرد-مسجدسلیمان (گردنه چری) از شامگاه امروز ۱۵ بهمن‌ماه تا اطلاع ثانوی مسدود شد.

وی بیان کرد: این تصمیم با هدف حفظ ایمنی جان مسافران و جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی اتخاذ گردید، در حال حاضر تردد خودروها از مسیر جایگزین شهرکرد-لردگان-ایذه-مسجدسلیمان امکان‌پذیر است.

خدابخشی عنوان کرد: با توجه به پیش‌بینی ادامه بارش برف و وزش باد، به شهروندان و رانندگان توصیه می‌شود از سفرهای غیرضروری در این محور خودداری کرده و در صورت نیاز به حرکت، از مسیرهای اعلام شده استفاده کنند. همچنین بررسی وضعیت راه‌ها پیش از سفر، از طریق سامانه ۱۴۱ ضروری است.

وی افزود: گفتنی است اکیپ‌های راهداری و خدمات‌رسان در منطقه مستقر هستند و عملیات برف‌روبی و آماده‌سازی محور اصلی به محور بهبود شرایط جوی آغاز خواهد شد.